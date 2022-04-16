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США в українських прапорах: історії американців, які допомагають Україні
Від початку повномасштабного Російського вторгнення в Україну на вулицях американських міст можна побачити жовто-блакитні прапори. Висловити свою підтримку та будь-яким чином допомогти українцям намагається не лише місцева влада але й пересічні американці.
"Усе починається з прапора чи твору мистецтва. А потім ти бачиш, що все більше і більше людей щось роблять."Художник Дон Ріпер, м. Александрія, штат Вірджинія
Художник Дон Ріпер, із міста Александрія, що в штаті Вірджинія, не мав українського прапору. Тому він вирішив намалювати його власноруч і вивісити на вітрину своєї творчої студії.
"Спочатку я наніс фарбу ножем, хотів, щоб зображення було грубим. Але це виглядало занадто механічно. Тоді я подумав: те що відбувається має фізичний вимір – руйнуються будинки, руйнуються життя, люди переселяються. І в цьому немає нічого чистого, - тут, потрібно забруднити руки", - розповідає художник Голосу Америки Дон.
За словами митця, російська війна шокує, але водночас бойовий дух українців надихає. Відтак, залишитись осторонь неможливо, каже він: "Усе починається з прапора чи твору мистецтва. А потім ти бачиш, що все більше і більше людей щось роблять. Минулої п'ятниці у нашому місті відбувся збір коштів за участі великої кількості ресторанів. Потім вони організували чудовий захід, на якому зібрали понад 35 000 доларів для благодійної організації «CORE», яка займається гуманітарною допомогою".
"Так, ми організували збір коштів - "ніч для України". Ми хотіли зібрати 10 000 доларів для фонду "CORE". Усі гроші йдуть безпосередньо українським переселенцям...Вже зібрано понад 35 000 доларів".Коллін Мелоні, представниця громади м. Александрія "ALX Community"
"CORE" (Community Organized Relief Effort), також відома як "CORE Response" є неприбутковою організацією, яка була заснованою актором Шоном Пенном у відповідь на землетрус на Гаїті 2010-го року. Володар двох премій Оскар, актор та режисер знімав документальний фільм "Vice" про Україну, коли РФ почала повномасштабне вторгнення. Відтак, сьогодні його благодійна організація збирає допомогу українцям, які були вимушені покинути свої домівки через російську війну. Збір коштів для "CORE" до якого долучився художник Дон Ріпер, був також організований пересічними американцями, представниками місцевої громади міста Александрія.
"Так, ми організували збір коштів "Вечір для України". Ми хотіли зібрати 10 000 доларів для фонду "CORE". Усі гроші йдуть безпосередньо українським переселенцям…щоб долучитись потрібно було придбати квиток за 25 доларів. Людей також заохочували робити пожертви. А якщо хтось не зміг прийти особисто, то можна було пожертвувати онлайн. Вже зібрано понад 35 000 доларів", - ділиться із Голосом Америки Коллін Мелоні, представниця місцевої громади "ALX Community", яка ініціювала збір.
Мережа тематичних ресторанів "Home Run Restaurant Group", яку представляє Білл Блекберн, нараховує 6 закладів. Вони вирішили продавати розливне пиво по 10 доларів на підтримку України. Усі гроші йдуть у фонд "World Central Kitchen", відомого іспано-американського шеф-кухаря, Хосе Андреса. Останній оголосив про збір коштів для українців майже від початку повномасштабної російської війни.
"Нехай люди України на вулицях та у підвалах, де вони ховаються в зоні бойових дій, знають, що ми тут, у Сполучених Штатах, будемо підтримувати їх до кінця".Джон О’доннел, 68-м років, незрячий, пікетує посольство РФ у Вашингтоні.
"Ми вирішили співпрацювати із "World Central Kitchen", з Хосе Андресом. У нас виникла ідея вибрати окреме розливне пиво у кожному з наших ресторанів і продавати його за 10 доларів. Усі 10 доларів від проданого пива підуть на "World Central Kitchen". Це стало нашим механізмом поширення інформації та збору коштів. Але ми не маємо прямого зв’язку з Україною. У нас немає навіть співробітників чиї сім’ї перебували би там", - розповідає Білл Блекберн, партнер в "Home Run Restaurant Group".
Загалом американці наголошують - серед пересічних громадян США існує велике бажання допомогти Україні, однак знайти перевірений фонд складно.
"Я хотів би, щоб був якийсь централізований список, який би усі знали. До прикладу, ці пожертви йдуть безпосередньо на цю справу, а не загубляться серед загального збору коштів. Я думаю, це було б дуже корисним, якби існував такий перелік", - розповідає Художник Дон Ріпер.
"Дуже важливо перевіряти, щоб переконатися, що гроші, які ви жертвуєте, підуть доброчесним організаціям", - додає Коллін Мелоні, представниця місцевої громади "ALX Community".
Є й такі американці, які висловлюють свою громадську позицію на вулицях міст. Джону О’Доннелу, 68-м років, він незрячий. Він не має ані українського походження, ані іншого зв'язку з Україною, однак, протягом кількох останніх днів приходить до російського посольства у Вашингтоні для одиночного пікету.
"Я вже неодноразово приходив до російського посольства, щоб повідомити уряду Росії, що всі порядні люди в усьому світі виступають проти незаконного та аморального вторгнення на територію суверенної держави Україна та проти вбивства її народу. Нехай люди України на вулицях та у підвалах, де вони ховаються в зоні бойових дій, знають, що ми тут, у Сполучених Штатах, будемо підтримувати їх до кінця", - розповідає Голосу Америки О'Доннелл.
Покидаючи місце свого протесту, пан О’Доннел вигукнув у сторону російського посольства: "Я ще повернусь!"
Нагадаємо, що раніше посолка США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек розповіла, що США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні.
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ООН: мешканці Маріуполя потерпають від голоду
За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення.
Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.
"Це катастрофічна ситуація: люди помирають від голоду"Девід Біслі, Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН
За словами Девіда Біслі, ООН намагається доставити продовольство до районів України, охоплених бойовими діями, але «існує багато складнощів», оскільки кризова ситуація швидко розвивається. Він уточнив, що проблему ускладнює відсутність доступу до оточених районів, а також нестача робочої сили та палива, оскільки усі ресурси відправляють на воєнні потреби.
За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення. Російські сили, які контролюють підходи до міста, не допустили представників ВПП ООН, заявив Біслі. "Це катастрофічна ситуація: люди помирають від голоду", - сказав він.
Директор продовольчої програми також попередив про те, що глобальна нестача продовольства, викликана війною, може спричинити “масову міграцію, яка перевершить часи Другої світової війни”.
Нагадаємо, що Росія та Україна разом виробляють близько 30% світових запасів пшениці та експортують три чверті соняшникової олії. Половина зерна, яке ВПП закуповує для розповсюдження у всьому світі, надходило саме з України. За словами Біслі, близько 30 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт, не можуть відправити через війну. Він попередив, що ті українські фермери, які мають можливість сіяти, можуть зіткнутися з тим, що їхній урожай згниє на полях, якщо війна затягнеться і вони не зможуть зібрати і відвантажити його.
За словами Біслі, проблеми з доставкою змусили ВПП удвічі скоротити раціони для мільйонів людей, багато з яких знаходяться в Африці. Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН не виключає необхідність подальших скорочень у майбутньому. «Люди помиратимуть з голоду», — додав він.
Гуманітарна криза в Україні, ймовірно, лише погіршиться у зв'язку з новими атаками з боку Росії, кажуть в ООН.
Російська облога Маріуполя продовжується на тлі спроб Москви об'єднати свої війська з анексованого Кримського півострова з військами, розміщеними на Донбасі.
Біслі також відвідав населені пункти під Києвом, зокрема місто Буча, кадри вбитих жителів якого вразили світову спільноту. Він заявив, що населені пункти були «цілком зруйновані бомбардуваннями», і назвав побачене з жахом , у який неможливо повірити.
Нагадаємо, раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомила, що ріст цін на харчові продукти через війну в Україні, відчують майже в усьому світі.
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Білий дім відновлює традицію "катання яєць" на Великдень
Після двох років перерви, спричиненої пандемією COVID-19, Білий дім у США відновлює традицію дитячого свята "катання яєць" на Великдень. Ця традиція триває з 1878 року.
Очікується, що у святі, запланованому на понеділок, візьмуть участь більше 30 000 гостей. Перша леді США Джилл Байден планує присвятити святкування темі освіти і назвала святкування "Eggucation!"
"Моє серце вчителя завжди у класній кімнаті", - твітує Джилл Байден, педагог з 30-річним стажем.
Галявину перед Білим домом перетворять на шкільну громаду, де будуть облаштовані розваги для дітей, на тему шкільного класу, шоу талантів, дня фотографії, екскурсії на ферму, фізкультури та їдальні, де діти зможуть навчитись робити смаколики.
Також будуть проводитись традиційні святкові заходи, такі як катання яєць дерев'яними ложками, "полювання" на яйця, тощо.
Нуланд: США можуть визнати дії Росії в Україні геноцидом
Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що дії Росії в Україні є геноцидом. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в коментарі CNN.
Байден так заявив про дії Росії в Україні, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".
Заява Байдена "йде від серця", говорить Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. Раніше цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо, - сказав Салліван. - У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.
Нуланд запевнила, що США та союзники багато роблять, щоб ізолювати Росію а також впровадити "надзвичайний" фінансовий, репутаціний та політичний тиск на Росію шляхом санкцій.
США допомагають Україні розслідувати злочини РФ - NPR
США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні. Зокрема, США фінансують роботу групи експертів, які мають досвід у переслідуванні воєнних злочинів, і тепер співпрацюють з українським урядом. Про це посол США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек, розповіла в інтерв'ю NPR, опублікованому в суботу.
"Надзвичайно важливо для історичної чесності і непорушності, щоб ці злочини було задокументовано, - заявила Шек, - щоб забезпечити збереження та достовірність свідчень з різних місць злочинів в Україні".
Клінт Вільямсон, колишній посол США з питань воєнних злочинів, який є одним з провідників експертної групи, заявив виданню, що хоча Україна має досвід документування військових злочинів, після незаконної анексії Криму Росією, теперішній масштаб завдання є значно більшим. Тепер, додав він, йдеться про "випадки відповідальності командування, аж до найвищого політичного та військового керівництва".
Минулого місяця США звинуватили російські сили в скоєнні воєнних злочинів в Україні. "На основі поточної інформації, уряд США вважає, що члени російських сил скоїли воєнні злочини в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня.
Розслідування проведене експертами в рамках Московського механізму ОБСЄ вказує на свідчення порушення прав людини а також норм міжнародного гуманітарного права з боку Росії, наводяться свідчення скоєння військових злочинів та злочинів проти людства.
«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.
«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.
Коментуюч звіт, Карпентер відзначив, що "у звіті зафіксовано багато особливо кричущих нападів, як-от напад 9 березня на маріупольський пологовий будинок і дитячу лікарню, і встановлено що лікарня була зруйнована в резльтаті російського удару. Місія дійшла висновку, що цей удар був навмисним, нанесеним без дієвого попередження, і, таким чином, є “явним порушенням МГП” – міжнародного гуманітарного права – та “воєнним злочином” (стор. 47). Хоча російський уряд стверджував, що госпіталь використовувався у військових цілях, Місія категорично відкинула ці заяви".
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