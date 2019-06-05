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Україна

Американці вірять у туристичну привабливість Херсонщини, хочуть її популяризувати

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Проїхатись «соляним шляхом», яким чумаки їздили в Крим по сіль, та побачити туристичні принади Херсонщини. Таку можливість мали учасники Таврійського туристичного конгресу, серед яких була група волонтерів Корпусу миру США.

До Нової Каховки вони прибули, щоб поміркувати над тим, як зробити Херсонську область більш привабливою для туристів з усього світу.

Поки що тут голий степ і дикий SPA-курорт, про який чули навіть не всі місцеві

Озеро Сиваш, а за ним на обрії – захоплений Росією Крим. Тут на крайньому півдні Херсонщини на туриста чекає диво природи. Лемурійське озеро, колір води в якому – рожевий.

Ця рожева вода ще крутішого посолу, ніж у Мертвому морі. А лікувальні грязі сертифіковані в ЄС, гоять невиліковні рани, омолоджують шкіру.

Поки що тут голий степ і дикий SPA-курорт, про який чули навіть не всі місцеві.

Рожеве Лемурійське озеро – одна із зупинок «Соляного шляху». Так зветься туристичний маршрут, а колись тим шляхом чумаки їздили у Крим по сіль. От і зараз є плани запустити вздовж Асканії-Нової бричку, запряжену волами, з гідом у солом’яному брилі.

Про це розповідає керівник ГО «Таврійське об’єднання територіальних громад» Павло Ярмій.

Павло Ярмій
Павло Ярмій

«Херсонщина завжди була коло Криму, і раніше воно було як під носом, нічого не видно. Усі кажуть – Боже, я ніколи не знав, що Херсонщина така! - А коли ти її бачив? – Ну я ж проїжджав, каже, в Крим. Оце було так, усі приїжджали через Херсонщину в Крим і ніколи її не бачили», - каже Ярмій.

Побачити Херсонщину висадився американський десант. На Таврійський туристичний конгрес завітала група волонтерів Корпусу миру США. Повбиралися у вишиванки, повисвячувались у козаки й козачки.

"Тепер я козак", - каже волонтер з Америки
"Тепер я козак", - каже волонтер з Америки

Вони експерти в туристичному бізнесі. Є музейниця з Нью-Йорка, менеджер готельної мережі «Меріотт»,співробітниця національного парку «Єллоустоун». Є шеф-кухар, знавець кулінарного туризму.

Мають ідеї, як розкрутити туристичну привабливість Херсонщини. Зараз волонтери працюють у різних містах і селах України, а сюди у Нову Каховку з'їхались взяти участь у конгресі.

Надавши поради, базовані на американському досвіді, й самі мали нагоду познайомитися з родзинками таврійського «Соляного шляху».

Продегустувати колекційні вина з винарень князя Трубецького, поблукати барханами Олешківських пісків, помилуватися лілеями у диких лабіринтах Дніпровських плавнів. Побували в селі, де живуть вікінги, що розмовляють розмовляють старошведською. Напилися джерельної води. Скуштували справжньої «чумацької юшки».

Доніел Голдінгер
Доніел Голдінгер

Як каже волонтерка Корпусу миру США Доніел Голдінгер, «Я бачу великий потенціал у цьому регіоні, бо тут стільки унікальних красот. До того ж усе це майже незаймане – первозданна природа, якраз те, що треба для відпочинку і релаксації».

Джеффрі Кронберг
Джеффрі Кронберг

Волонтер Джеффрі Кронберг, шеф-кухар і експерт з гастротуризму додає: «Я люблю вареники, голубці, сало, чорний хліб і часник, червоний борщ. А щоб зробити ще привабливішою місцеву кухню, я порадив би надавати більше інформації про постачальників продуктів. У нас в Америці це дуже популярно: вказувати, звідки їжа, і наголошувати на тому, що ви співпрацюєте з місцевими фермерами».

Томас Чой
Томас Чой

Як каже волонтер Корпусу миру Томас Чой, «Я сам приїхав би сюди туристом з Америки, якби знав, що тут стільки всього можна побачити. І я вважаю, що справа лише за вдалим маркетингом, за тим, щоб були дороги та інфраструктура. І туристи з'являться. Бо такі атракції, як, скажімо, Лемурійське озеро, унікальна річ для всього світу. Тому Херсонщина точно має великий туристичний потенціал».

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