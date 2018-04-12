Міжнародна амністія: страт і смертних вироків у світі стало набагато менше

Правозахисна організація Міжнародна амністія оприлюднила в четвер звіт про кількість страт у світі. Згідно з найновішими даними, кількість страт торік зменшилась на чотири відсотки у порівнянні з 2016 роком, причому значно зменшись також кількість смертних вироків.

Все-таки торік у 23 країнах страчено 993 особи, що на чотири відсотки менше, ніж у 2016 році (1032) і на 39 відсотків менше, ніж страчено у 2015 році (1634).

Більшість страт виконано в таких країнах, як Китай, Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Пакистан.

Найбільше старт зареєстровано в Китаї, сказано у звіті Міжнародної амністії. Хоча докладна кількість страт у Китаї невідома, Міжнародна амністія заявила, що, «як вважається, в країні виконано тисячі страт».

На чотири країни – Іран, Саудівську Аравію, Ірак і Пакистан – впало 84 відсотки страт, про які повідомлено. В Ірані було 507 страт, в Саудівській Аравії щонайменше 146, в Іраку щонайменше 125, а в Пакистані щонайменше 60.

У п’ятьох інших країнах – Ботсвані, Індонезії, Нігерії, Судані і Тайвані – не було страт.

Міжнародна амністія заявила, що зменшення кількості страт спричинене зростаючою відразою до смертної кари по всьому світі, зокрема в країнах на південь від Сахари, де 20 країн уже відмовились від цієї практики, а інші вдаються до заходів для її скасування.

В Європі і Центральній Азії Білорусь – єдина країна, в якій стратили засуджених. Там виконано щонайменше дві страти і винесено чотири смертні вироки.

Наприкінці 2017 року 106 країн скасували смертну кару у кримінальному кодексі за всі злочини і 142 країни скасували смертну кару в кодексі або на практиці.

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