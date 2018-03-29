Міжнародна амністія: приховування інформації про трагедію в Кемерові неприпустиме

Заступник директора Міжнародної амністії з питань Східної Європи та Центральної Азії Денис Кривошеєв прокоментував спроби російської влади обмежити доступ інформації про пожежу та про кількість жертв

На думку Дениса Кривошеєва, зміна в ставленні російської влади до трагедії в Кемерові свідчить, що «влада до якоїсь міри налякана».

«ЗМІ в Росії в основному підконтрольні або слідують за політикою держави, – зазначив Кривошеєв в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки». – Від повного мовчання (вони) перейшли до активного обговорення цієї теми, і цілком очевидно, що влада відгукнулася на такий дійсно народний заклик оголосити траур».

Незважаючи на те, що контроль у Росії «залишається дуже серйозний і боятися (владі) нічого», громадська реакція на цю подію, а також «море критики, яка вилилася на місцеву владу» і реакції в соціальних мережах на дії місцевої і федеральної влади «напевно повинні викликати занепокоєння», заявив Кривошеєв.

У той же час, деякі спроби влади піти людям назустріч і в якійсь мірі прокоментувати події «далеко не завжди радують громадськість», вважає експерт.

У міру того, як влада намагається реагувати на ситуацію з пожежею, яка забрала не один десяток життів, існує стурбованість, що «влада намагається йти звичним способом, і звичний спосіб для них це обмеження інформації, повний контроль і спроба управляти громадською думкою», що неприпустимо, на думку заступника директора Amnesty International.

«Ми вважаємо, що інформація повинна бути вільною і повною. ЗМІ повинні мати можливість висвітлювати ці події, і ніяке приховування або спроби щось десь обмежити, приховати якісь важливі інформаційні пласти неприпустимі», – заявив Денис Кривошеєв.

Занепокоєння викликають також повідомлення про те, що зі свідків і постраждалих у пожежі – тих з них, кого викликають на упізнання тіл загиблих, – беруть підписку про нерозголошення.

«Це виходить за рамки розумного і чогось допустимого за людськими мірками, – вважає представник Amnesty. – Якщо є обґрунтована необхідність вживати таких заходів – це одне, але в даному випадку, коли люди вимагають інформації, а влада йде звичним шляхом і її обмежують, ми, звичайно, вкрай стурбовані».

У той же час, Міжнародна амністія з питань Східної Європи та Центральної Азії зазначає, що, на щастя, влада прийняла рішення не розганяти людей, які зібралися в Кемерові без попередньої згоди, як того вимагають російські закони – неправомірно обмежувальні в цій сфері.

«Ми продовжуємо стежити за повідомленнями, – сказав Кривошеєв. – З кожною новою демонстрацією там все більше поліції – це турбує».

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