Держдепартамент США призначив радника для втілення домовленостей щодо Північного потоку-2

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про призначення колишнього дипломата Амоса Хохстейна чільним радником з питань енергетичної безпеки, серед головних завдань якого названо протидію намаганням Росії використовувати енергію у якості “геополітичної зброї”.

У заяві Державного департаменту також сказано, що йдеться про намагання гарантувати “більш безпечне й стале енергетичне майбутнє для України та країн переднього плану НАТО і ЄС”.

“Він негайно зосередиться на впровадженні заходів для зменшення ризиків від трубопроводу Північний потік-2, як визначено у спільній заяві Сполучених Штатів і Німеччини про підтримку України, європейську енергетичну безпеку та наші кліматичні завдання”, - сказано від імені Ентоні Блінкена.

Домовленість США з Німеччиною стосовно Північного потоку-2, яка була підписана у липні, проголошує наміри не допустити, щоб Росія використовувала газопостачання для тиску на країни європейського континенту.

Перед тим адміністрація президента Байдена заявила, що відмовляється від намагань стримати добудову Північного потоку-2 з допомогою санкцій.

Амос Хохстейн працював у Державному департаменті в часи президентства Барака Обами.

З 2017 року Хохстейн був членом наглядової ради державної української компанії Нафтогаз України.

Він відмовився від посади восени 2020-го року, поскаржившись на сповільнення реформ та корупцію.

Його відкритий лист з поясненням відставки, який був опублікований в газеті Kyiv Post називали застереженням щодо впливу олігархів та їхніх спільників - політиків в уряді України.

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