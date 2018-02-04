У США зіткнулись пасажирський і товарний потяги. Є жертви.

Принаймні 2 людини загинуло і 116 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського на товарного потягів у штаті Південна Кароліна, США. Аварія сталася о 2:35 в ніч на 4 лютого поблизу столиці штату м.Колумбія.

Транспортна компанія «Амтрак» повідомила, що потяг номер 91 «Нью-Йорк – Маямі» зіткнувся із товарним потягом компанії CSX.

«Локомотив та кілька пасажирських вагонів зійшли з рейок. Там перебували 8 членів екіпажу і приблизно 139 пасажирів, є постраждалі», - йдеться у заяві транспортної компанії «Амтрак».

Американські медіа повідомляють, що на місці аварії розлилося 19 тисяч літрів пального.

До рятувальних робіт приєдналися волонтери та працівники Червогоно хреста. Рада з національної транспортної безпеки розслідуватиме інцидент.

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