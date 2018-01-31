Поїзд з американськими законодавцями на борту зіткнувся з вантажною машиною у штаті Вірджинія

У південно-західному районі штату Вірджинія сталася аварія поїзда, на борту якого їхали республіканські законодавці з Вашингтона до відпочинкового містечка у штаті Західна Вірджинія. Поїзд зіткнувся з вантажною машиною, яка перевозила сміття.

Білий дім повідомив, що жоден із законодавців або їх помічники не були серйозно поранені, але що одна особа загинула та інша отримала поранення. Як повідомляють, загибла особа їхала машиною. Високопоставлені службовці адміністрації втримують зв’язок із залізничною компанією Амтрак і місцевими органами влади.

Президента Трампа ознайомлено з подробицями інциденту.

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