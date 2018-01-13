Глибоко в американській пустелі народжується «гіперпетля» Ілона Маска

Глибоко в пустелі американського штату Невада, за 55 кілометрів на північ від Лас-Вегаса, народжується «гіперпетля» – проект різновиду вакуумного потяга, запропонований п’ять років тому Ілоном Маском. Компанія Virgin Hyperloop One хоче запустити комерційну «гіперпетлю» в 2021 році та проводить випробування подалі від людських очей. Уперше представника ЗМІ допустили до місця випробувань, і він пише про побачене на сторінках видання Wired.

Металеву конструкцію, схожу на водопровідну трубу, довжиною півкілометра та діаметром більше трьох метрів звели за 10 місяців. За задумом Маска, швидкість потяга має досягати до 1125 кілометрів на годину. Випробування, здійснене в грудні, показало результат 385 кілометрів на годину всього за кілька секунд, повідомляє Wired.

Велика ідея дійшла до світу, коли Ілон Маск опублікував документ на 57 сторінок, в якому виклав свою думку про потяги, що перевозитимуть пасажирів або вантаж через труби, де майже немає повітря, зі швидкістю до 1125 км/год. Будучи зайнятим компаніями Tesla і SpaceX, Маск запросив зацікавлених зробити це реальністю. Virgin Hyperloop One (спочатку відома як Hyperloop Technologies, а потім Hyperloop One, доки Ричард Бренсон не очолив її в грудні) – одна з компаній, яка вирішила спробувати це зробити, йдеться в статті.

«Гіперпетля» несе відмінну рису Маска – радикальний футуризм, але геніальність ідеї полягає в тому, що не потрібно революції, щоб побудувати її, пише журналіст Wired. У ній насправді просто зібрано транспортні та промислові технології, які вже існують. Це химера, частково підвищена структура, металева труба, швидкісний потяг, резервуар високого тиску та вакуумна система, всі зібрані разом.

Виклик полягає в тому, щоб інтегрувати ці технології, не відлякавши пасажирів і не змістивши маржі прибутку. Саме тому компанія Virgin Hyperloop One активно працює в пустелі зі своєю трубою, розробляючи безліч технологічних завдань у намаганні створити систему, яку можна буде використовувати на комерційній основі, інформує видання.

За задумом інженерів, один і той самий вид потяга використовуватиметься як для перевезення вантажу, так і людей. Розпочати планують з перевезення вантажу, оскільки це не поставить під загрозу людські життя.

Компанія має велику конкуренцію в перегонах реалізувати мрію Ілона Маска, пише Wired. Arrivo, заснована співзасновником і колишнім топ-інженером Hyperloop One Броґеном БамБроґеном, планує побудувати систему в Денвері. Студентські команди в усьому світі змагаються у спонсорованій компанією Маска SpaceX програмі, пропонуючи власні розробки потяга, який рухатиметься всередині «гіперпетлі». Для випробувань вони використовують коротку трубу, яку Маск побудував у Лос-Анджелесі.

І сама людина великої ідеї – Ілон Маск – схоже, повертається в гру. Через чотири роки після того, як він заохотив усіх спробувати реалізувати його божевільну ідею «гіперпетлі», титан Кремнієвої долини вирішив, що він не надто зайнятий, щоб і самому це зробити, запустивши «гіперпетлю» чи навіть кілька у тунелях, які він копає по всій країні, повідомляє Wired.

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