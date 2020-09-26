Президент Трамп запропонував кандидатуру Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду США, на місце померлої Рут Бейдер Гінзбург.

48-річна Барретт - суддя 7-го Окружного апеляційного суду. Її називають улюбленою кандидатурою консервативних християн. Прихильники консерваторів сподіваються, що вона допоможе затвердити на найвищому рівні у США заборону жінкам робити аборти.

Американські ЗМІ повідомляють, що суддя Баррет була єдиною кандидатурою, з ким президент Трамп проводив співбесіду на цю посаду у Білому домі. Її також підтримують консерватичні сенатори від Республіканської партії.

Оголошуючи кандидатуру Барретт, президент США заявив, що при ухваленні рішень вона триматиметься букви Конституції США і закликав ЗМІ утриматись від персональних нападок на кандидатку. Трамп також іронічно висловив переконання, що затвердження Барретт відбудеться швидко та без суперечностей. Ремарка президента очевидно стосуєтья позиції Демократичної партії США, де наполягали, щоб кандидатура нового судді Верховного суду була внесена переможцем президентских виборів, які відбудуться у листопаді.

Сама Барретт заявила, що її суддівська філософія полягає у тому, що "суддя має застосовувати закон відповідно до того, як він прописаний".

"Судді це не законодавці і мають рішуче дистанціюватись від будь-яких власних політичних поглядів", - заявила Барретт. Барретт також заявила, що любить США та Конституцію США.

Сенат США, де більшість мають республіканці, має затвердити кандидатуру, яку запропонував президент. Вже з вівторка, 28 вересня, Барретт почне проводити зустрічі із сенаторами на Капітолійському пагорбі щодо її затвердження.

Сенатор-республіканець Лінді Грем привітав номінацію.

"Суддя Барретт висококваліфікована у царинах, які мають вагу - персональні якості, чесність, інтелект, професійність. Це прекрасна номінація президента США до Верховного суду", - твітує Грем.

У Демократичній партії США розкритикували номінацію.

"Ось чому республіканці поспішають із пожиттєвим призначенням Емі Коні Барретт: вона може виступити проти положень щодо доступу до охорони здоров'я та відхилити рішення Roe v. Wade (рішення Верховного суду США щодо права жінки на аборт без надмірного втручання держави - прим. ГА). Республіканці також бояться програшу на виборах і хочуть забезпечити перемогу Трампа. Жодного затвердження до інавгурації (наступного президента США - прим. ГА)", - твітує конгресмен-демократ Адам Шифф, який грав провідну роль у процесі імпічменту президента США у Палаті представників Конгресу США.

Як повідмоляє американський канал ABC, конкурент Трампа на виборах президента США, демократ Джо Байден заявив. що "Сенат має відмовитись від розгляду заповнення вакансії до обрання американцями наступного президента та наступного Конгресу".

Видання The Hill, посилаючись на джерела, повідомляє, що сенатські слухання кандидатури Барретт очікуються впродовж двох наступних тижнів. Остаточне голосування планується на кінець жовтня, перед президентськими виборами.

Якщо її затвердять, Барретт стане третьою суддею у Верховному Суді, яку номінував президент Трамп, після Ніла Горсача та Бреда Кавано

Якщо її затвердять, Барретт стане третьою суддею у Верховному Суді, яку номінував президент Трамп, після Ніла Горсача та Бреда Кавано. Її кандидатура також забезпечить більшість консервативним суддям у Верховному суді США.

Барретт отримала диплом з юриспруденції в Університеті Нотрдам у 1997 році, і у 2002-му стала викладачем Юридичної школи цього Університету.

Вона викладає і досліджує питання федеральних судів, конституційне право та законодавче роз'яснення. Студенти тричі обирали її “Заслуженим професором року”.

Видання Washington Post пише, що за період роботи в Апеляційному суді Барретт двічі ухвалювала рішення щодо абортів. Одне з них стосувалось права неповнолітніх дітей на аборт без відома батьків. І друге - права жінки на аборт через стать, расу чи неповносправність дитини. Видання пише, що Баррет виступила проти права на аборт в обох цих випадках.

Колега Барретт з Університету Нотрдам, професор права Картер Снід на сторінках цієї ж газети зазначив, що "вона обережно аналізуватиме кожну справу по суті, з повагою як до верховенства права, так і до стабільності в нашому державному управлінні, роблячи все можливе, щоб ухвалити правильне рішення, незалежно від її особистих поглядів".

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