У Республіканській партії заявили про наявність голосів для затвердження судді Верховного суду - Трамп оголосить кандидатуру у суботу

Голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем заявив, що у республіканців є достатньо голосів, щоб до виборів затвердити кандидата на вакантне місце у Верховному суді, що утворилося після смерті судді Рут Бейдер Гінзбург. Питання призначення нового судді після смерті Рут Гінзбург є надзвичайно чутливим. Гінзбург, як повідомляється, заявляла, що хоче, щоб посада була заповнена особою, яку запропонує наступний президент. На цьому наполягають у Демократичній партії. Натомість у Республіканській партії наполягають на тому, що Конституція дає президенту США право запропонувати кандидатуру. Призначення нового судді є тим більш важливим, що президент Трамп заявляє, що припускає, що доля виборів президента може бути вирішена у Верховному суді.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що цієї суботи оголосить кандидатуру до верховного суду.

«У нас є голоси, щоб затвердити наступника судді Гінзбург до виборів, - заявив Грем телеканалу Fox News. - Ми маємо намір розглядати це питання в комітеті. Ми маємо намір винести питання про номінацію з комітету на розгляд Сенату США в повному складі, щоб ми могли проголосувати до виборів. Такий конституційний процес».

У республіканців є більшість в Сенаті у три місця.

Два республіканських сенатора заявили, що вони не підтримують проведення голосування до виборів, але для того, щоб заблокувати його, необхідно, щоб врозріз з партійною лінією виступили чотири республіканських сенатора.

Демократи звинувачують республіканських законодавців в лицемірстві, вказуючи на те, що в 2016 році вони відмовилися навіть розглядати кандидатуру, запропоновану президентом Бараком Обамою, оскільки незабаром повинні були відбутися вибори.

"Це захоплення владних повноважень і ми протидіємо цьому", - заявив у четвер лідер демократичної меншості у Сенаті США Чарльз Шумер, коментуючи можливість розгляду Сенатом кандидатури нового судді у безпосередній близькості до виборів президента.

У демократичній партії також пов'язали питання заповнення вакансії у Верховному суді із виборами.

"Голос відданий за кандидата висунутого Дональдом Трампом це голос за його відмову гарантувати мирну передачу влади. Республіканці у Сенаті мають вибір щодо Америки: демократія, чи диктатура", - заявив конгресмен-демократ Джо Кеннеді Третій, маючи на увазі те, що напередодні Трамп не підтвердив готовність до мирної передачі влади в разі програшу на виборах 3 листопада кандидату від Демократичної партії Джо Байдену. У п'ятницю у Білому домі заявили, що президент США "прийме результати вільних та чесних виборів".

Питання заповнення позиції у суді, яка звільнилась зі смертю Гінзбург важливе з точки зору співвідношення кількості консервативних та ліберальних суддів, який, як твердять у Демократичній партії, є запорукою збереження важливих попередніх рішень Верховного суду США, наприклад, щодо права жінки на аборт без надмірного втручання з боку держави.

21-го вересня впливовий сенатор-республіканець Чарльз Греслі заявив, що умовах контролю Республіканської партії у Сенаті та за президента-республіканця не може бути претензій до розгляду кандидатури нового судді Верховного суду.

"За умов розділеного уряду у 2016-му році була невизначеність щодо того, якого напрямку американських народ хотів для Верховного суду. Виборці розширили республіканську більшість у 2018-му році. Після затвердження двох запропонованих Трампом суддів Верховного суду жодної невизначеності більше немає з республіканським Сенатом та президентом", - твітував Греслі.

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