Правого напрямку організації планують патрулювати Середземне море і повертати мігрантів на батьківщину

Всеєвропейська організація правого напрямку, яка в минулому вдавалася до насильства, зафрахтувала судно, яке, за її словами, використовуватиме для заходів проти контрабандистів, які переправляють мігрантів з прибережних вод Лівії до Європи.

Гуманітарні організації кажуть, що організація «Захистімо Європу», яка є частиною всеєвропейського анти-ісламського руху, захищає національну ідентичність і «традиційні західні цінності».

Гуманітарні організації вказують на темне минуле шведського бізнесмена Свена Томаса Еґерстрома, який придбав судно, пов’язаного в минулому з контрабандою зброї.

Голова італійського відділення «Захистімо Європу» Лоренцо Фіато заявив «Голосу Америки», що активісти руху координуватимуть свої дії з лівійськими органами влади і прибережною службою Тріполі:

«Я не думаю, що буде будь-яка юридична проблема, якщо ми будемо співпрацювати з органами влади. Ми хочемо робити все легально. Ми захищаємо свої країни від незаконної імміграції».

Правозахисна організація Human Rights Watch попередила у вівторок, що коли активісти руху «Захистімо Європу» повертатимуть мігрантів до Лівії проти їх волі, це буде порушенням міжнародного гуманітарного права, а якщо вони перешкоджатимуть рятувальним операціям, то це буде порушенням морського права, яке вимагає рятувати людей у морі.

Представниця Human Rights Watch Джудіт Сандерленд попереджає «Захистімо Європу», що їх дії можуть довести до передачі біженців контрабандистам. Вона звинувачує цю організацію в розпалювання інтиіммігранських настроїв в Італії.

Лише цього року з Лівії до Італії прибуло понад 76 тисяч мігрантів. Згідно з Міжнародним бюро міграції, це на 10% більше, ніж торік

Центри утримання мігрантів в Італії кажуть, що в розрахованих на 200 тисяч людей центрах уже немає місця і попереджають сусідні країни, що нададуть мігрантам візи до країн Європейського Союзу. Криза з мігрантами в Європі загострюється і вимагає врегулювання, хоча ніхто не знає, як це зробити. Деякі країни ЄС, наприклад Польща і Угорщина категорично відмовляються приймати мігрантів.

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