Компанії Google і Apple підкорилися вимозі Москви в день початку російських виборів

В день початку триденних парламентських виборів у п’ятницю 17 вересня в Росії повідомляють, що компанії Google і Apple підкорилися вимогам російської влади, заблокувавши можливість росіянам використовувати розроблені опозицією додатки в телефонах, які допомагали б виборцям голосувати проти кандидатів від влади.

Прихильники Олексія Навального, ув’язненого в Росії найвідомішого критика президента Путіна, а також західні журналісти підтверджують, що телефонні додатки не працюють.

Раніше влада в Росії заблокувала роботу приблизно 50 вебсайтів російської опозиції, звинувативши їх у поширенні екстремістської пропаганди.

З допомогою інформації в інтернеті опоненти Кремля сподіваються скоординувати тих виборців, які хочуть голосувати проти урядової партії Єдина Росія.

Російська влада заявила, що компанії Apple і Google повинні закрити доступ до відповідних телефонних додатків, заявивши, що відмова зробити це вважатиметься порушенням законів і втручанням у вибори в Росії.

В Росії заборонили діяльність організації Навального Фонд боротьби з корупцією, назвавши його екстремістським рухом.

Критики називають дії Apple і Google співучастю західних компаній в цензурі в Росії.

Тактика опозиції

14 партій змагаються за половину 450 місць у нижній палаті парламенту Державній думі, які отримають представники партійних списків.

Але очікують, що 5% бар'єр подолають лише три партії, зокрема комуністи, які рідко дозволяють собі критикувати Кремль.

План так званого «розумного голосування» прихильників Навального стосується виборів другої половини парламентарів, яких визначають в мажоритарних округах, і де шанс можуть мати незалежні кандидати.

Політолог Антон Шеховцов, скептично оцінюючи наслідки кампанії «розумного голосування», зауважує, що ця ініціатива «дуже псує Кремлю нерви», бо «режим Путіна не може терпіти жодної низової активності».

Вибори без інтриги

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) вирішила не надсилати своїх спостерігачів на вибори в Росію, поскаржившись на надмірні обмеження, запроваджені Москвою.

Україна засудила те, що російська влада проводить ці вибори не лише в анексованому Криму, але й залучає сотні тисяч мешканців фактично підконтрольних Росії частин Донецької і Луганської областей, яким видані російські паспорти.

В Росії очікують, що урядова партія Єдина Росія, яка беззастережно підтримує президента Володимира Путіна, переможе і на цих виборах зокрема тому, що опоненти Кремля не мають можливості висуватися, а засоби масової інформації, особливо телебачення, переважно провладні.

Питання лише в тому, чи Єдина Росія збереже теперішні дві третини місць у нижній палаті парламенту Державній думі, в той час як опитування громадської думки засвідчували лише 30% підтримки тій партії.

«В цих виборах дуже мало інтриги… і насправді вони залишать дуже незначний слід в політичній історії», - сказав агентству Associated Press коментатор з Московського центру Карнеґі Андрій Колесніков.

Російська Дума не відіграє ролі у політичних змаганнях і переважно слухняно схвалює закони, які пропонує президентська адміністрація.

Проте ці вибори вважають важливими не лише з огляду на символізм узаконення чинної влади, але й через те, що цей склад Думи буде чинним 2024 року, коли вибігає черговий термін президентства Володимира Путіна.



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