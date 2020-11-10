Азербайджан та Вірменія домовилися про мир у Нагірному Карабасі, куди Росія вводить миротворців

Керівники Азербайджану, Вірменії та Росії оголосили про підписання угоди, яка мала б покласти край війні за Нагірний Карабах, що спалахнула з новою силою понад місяць тому.

Оголошення спричинило протести у Вірменії, де юрби людей увірвалися в парламент, вигукуючи «ми не здаємося».

Тим часом у столиці Азербайджану на вулиці вийшли люди, які заявляли про перемогу їхньої країни.

Нагірний Карабах розташований у міжнародно визнаних кордонах Азербайджану, але з 1994 року регіон, населений переважно вірменами, фактично відокремився, користуючись підтримкою сусідньої Вірменії.

Азербайджан стверджує, що тепер відвоював багато територій довкола Нагірного Карабаху, втрачених під час війни 1991-94 року, в якій загинули приблизно 30 000 людей і ще більше стали біженцями.

Вважають, що новий спалах конфлікту приніс тисячні жертви.

Після поновлення активних боїв у вересні сторони кілька разів оголошували перемир’я, але вони усі провалювалися.

«Підписана тристороння заява стане частиною врегулювання конфлікту», - сказав азербайджанський президент Ільхам Алієв під час переговорів на відеозв’язку з російським президентом Володимиром Путіним.

Після шести тижнів кривавих боїв Азербайджан оголосив, що взяв під свій контроль низку населених пунктів і зокрема друге найбільше місто регіону.

Вірменія заперечує проголошені Азербайджаном здобутки.

Путін сказав, що російські миротворчі сили будуть розташовані на смузі зіткнення у Нагірному Карабаху та уздовж коридору між регіоном та Вірменією.

Азербайджанський президент оголосив, що до миротворчих операцій буде залучена також Туреччина.

«Рішення було схвалене на основі глибокого аналізу бойової ситуації і після обговорень з найкращими фахівцями на місцях. Це не перемога, але і не поразка, допоки ви не вважаєте себе переможеними. Ми ніколи не вважатимемо себе переможеними і це початок нової епохи національної єдності і відродження», - сказав вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

Лідер Нагірного Карабаху Араік Арутюнян написав у Facebook, що погодився на домовленість, щоб «якомога швидше покласти край війні».

Поновлення боїв у Нагірному Карабаху викликало стурбованість ширшої війни у регіоні, де Азербайджан заручився підтримкою Туреччини, а Вірменія вважає своєю союзницею Росію.

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