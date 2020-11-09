Світові лідери вітають Байдена, але в Росії і в Китаї чекають

Керівники низки провідних країн та організацій світу привітали Джо Байдена з перемогою на виборах у США, не дочекавшись визнання поразки від чинного президента Дональда Трампа.

«Новому президентові Джо Байдену бажаємо гарної роботи. Світові потрібні міцні відносини між Європою та Сполученими Штатами і потрібне відновлення трансатлантичних відносин, щоб вирішувати проблеми нашого часу», - заявив у відео привітанні президент Європейського парламенту Давід Сассолі, у той час як його колеги - європейські політики активно поширювали вітальні дописи через інтернетні медіа.

Канцлер Німеччини, Анґела Меркель виступила зі словами, що «Джо Байден несе з собою десятиріччя досвіду у внутрішній та міжнародній політиці. Він знає добре і Німеччину, і Європу».

Також Байдена і Камалу Гарріс вітали з Парижа і Лондона, нагадавши про багато спільної роботи попереду.

Президент України Володимир Зеленський ще 7 листопада висловив Джо Байдену надію на те, що дружба зі США «стане ще міцнішою».

Помітною на цьому тлі стала багатоденна мовчанка Росії і Китаю.

Кремль 9 листопада повідомив, що президент Володимир Путін не буде вітати Джо Байдена з обранням до вирішення усіх юридичних оскаржень результатів американських виборів.

Про підготовку судових позовів оголосив президент Дональд Трамп, який заявив про численні фальсифікації, наразі не подавши доказів.

Президент Путін 2016 року вітав Дональда Трампа з перемогою на другий день після голосування у США, але тоді його суперниця Гілларі Клінтон одразу погодилася зі своєю поразкою.

Речник Путіна Дмитрій Песков сказав, що зараз ситуація інша.

“Володимир Путін не раз казав, що він поважатиме будь-який вибір американського народу і буде готовий працювати з будь-яким обраним президентом США», - сказав Песков журналістам.

Коментатори зауважують, що Джо Байден гостро критикував політику Путіна ще коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

Байден активно спілкувався з керівництвом України 2014 року, коли з Києва до Росії втік підтримуваний Москвою президент Віктор Янукович.

Російські посадовці заперечували, що погіршення відносин між США та Росією було спричинене зокрема агресією Москви проти України і натомість у Москві заявляли, що адміністрація Обами потерпала від «русофобії».

З вітаннями Байдена також вирішили зачекати керівники Бразилії і Туреччини.

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