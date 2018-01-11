Армію США одягнуть в уніформу Другої світової війни

За результатами спеціального опитування, понад 70% солдатів підтримують ідею повернення до даної історичної уніформи

У 2018-му році Армія США може повернутись до уніформи доби Другої світової війни, яка стане повсякденною службовою формою усіх солдатів. Про це повідомляє сайт Армії США.

"Так звана рожево-зелена уніформа використовувалась у добу Другої світової війни. Офіцери Армії США носили рожево-зелену уніформу з початку 1930-х і до 1950-х років. Її вважають найкращою парадною уніформою в історії Армії США. Вона виготовлятиметься з високоякісної матерії та підганятиметься під кожного окремого солдата, а її головною характеристикою є класичний, перевірений часом крій. На цьому проекті будуть вперше у США використані нові еконологічні процеси виробництва тканин", - відзначає повідомлення на сайті.

Рушійною силою повернення до класичного зразка став головний сержант Армії США Деніел Дейлі (головний сержант Армії США - спеціальний керівний ранг даного роду військ - прим. ГА), який вважає, що дана уніформа поєднає нинішніх військовослужбовців Армії США з її історією. За результатами спеціального опитування, понад 70% солдатів підтримують ідею повернення до даної історичної уніформи.

Протягом 2018 року, на основі дослідження реакції військових та громадськості на презентаційні демонстрації нової-старої уніформи, буде ухвалено кінцеве рішення щодо використання рожево-зеленої уніформи.

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