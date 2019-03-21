Аслунд: коли Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше

"Коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше". Так коментує аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд звинувачення, озвучені Луценком стосовно того, що Посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб.

"Він працює генеральним прокурором 2-3 роки, і він не провів жодного суттєвого розслідування. Нікого не було ув’язнено, на жодному рівні, - говорить Аслунд в коментарі "Голосу Америки". - А він сам був залучений у різного роду сумнівних справ". Так, аналітик згадав про зустріч Луценка з Коломойським після націоналізації ПриватБанку.

Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні і не зробив нічого, щоб стосувалося його роботи

"Наприклад, після того як Ігор Коломойський втратив ПриватБанк, Юрій Луценко, так сталося, зустрівся з ним за кордоном. Випадково… Тож він – людина, яка намагається заробити гроші для себе. Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні і не зробив нічого, що б стосувалося його роботи", - зауважує аналітик.

"Він на цій посаді тому, що він нічого не робить, - переконаний Аслунд. - Тому, що там є бажання не мати функціонального генерального прокурора".

Аслунд відкинув припущення, що ця ситуація може вплинути на виборчу кампанію в Україні, однак назвав Луценка людиною Порошенка.

Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки

"Я думаю - це просто шум, - говорить аналітик. - Він не має значення. Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він немає жодної довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду а хто - ні", - зауважує аналітик.

Як повідомляв "Голос Америки", Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, звинуватив Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати, а також у критиці розслідування можливого зловживання коштами американської допомоги. В Державному департаменті заперечили звинувачення, озвучені Луценком.

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