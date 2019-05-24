Нові звинувачення США проти Ассанжа і дискусії щодо принципів свободи преси

Міністерство юстиції США оголосило нові обвинувачення проти співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який зараз відбуває ув’язнення у Великій Британії.

Сполучені Штати раніше вже заявили, що вимагають екстрадиції Ассанжа для суду у зв’язку з викраденням таємних документів з комп’ютерів американського уряду, включно з військовими звітами і перепискою дипломатів.

Джуліан Ассанж - не журналіст.

​Нещодавно проти Джуліана Ассанжа також поновили розслідування у Швеції через підозру у сексуальному насильстві й очікують, що шведське правосуддя також буде вимагати його видачі.

Обвинувачення, які складаються з 18-ти пунктів, висунуті відповідно до закону Сполучених Штатів про шпіонаж і стосуються оприлюднення імен конфіденційних військових та дипломатичних джерел.

У документах йдеться, що оприлюднення завдало шкоди США та американським союзникам і було на користь супротивникам.

Ці обвинувачення є значно серйознішими ніж ті, які були оголошені минулого місяця і стосувалися вказаної змови Ассанжа з метою проникнення в урядові комп’ютерні системи.

Обвинувачення... ставлять під загрозу усіх журналістів та їхні намагання інформувати громадськість про дії уряду США.

Повідомлення викликало застереження у США, що нові обвинувачення можуть йти врозріз із принципами “Першої поправки” в американській конституції, яка гарантує свободу слова і свободу преси.

Американське агентство Associated Press цитує адвоката Ассанжа, Баррі Поллака, який сказав, що обвинувачення, висунуті його клієнту, ставлять під загрозу “усіх журналістів та їхні намагання інформувати громадськість про дії уряду США”.

“Джуліан Ассанж - не журналіст”, - сказав помічник міністра юстиції Джон Демерс і додав, що “жодна відповідальна особа, журналісти чи ні, навмисно не оприлюднювала б імена людей, про яких було відомо, що це таємні джерела інформації у воєнних зонах, підставивши їх під смертельні загрози”.

Йдеться про опубліковані з допомогою WikiLeaks таємні звіти з Іраку та Афганістану, в яких містилися імена іракців та афганців, які передавали інформацію військовим США та інших західних країн.

Міністерство Юстиції США розглядало можливість висунення обвинувачень щодо Джуліана Ассанжа одразу після публікації документів 2010 року, але тоді в адміністрації президента Барака Обами вирішили не йти на такий крок, передбачаючи, що американський суд міг виправдати Ассанжа на підставі “Першої поправки”.

Джуліан Ассанж відкидає у американські звинувачення у злочинних діях, стверджуючи, що, здобуваючи й оприлюднюючи інформацію, діяв як журналіст.

Він також заперечує шведські звинувачення у сексуальному насильсві.

Ассанж, громадянин Австралії, був засуджений до 50-тижнів в’язниці у Лондоні за те, що 2012 року не з'явився на вимогу британського суду, який тоді постановив видати його до Швеції.

47-річний Ассанж сім років користувався притулком у посольстві Еквадору у Лондоні, але у квітні новий еквадорський уряд видворив його з будівлі до рук британської поліції.

Розгляд вимог про екстрадицію та апеляцій адвокатів Ассанжа у британських судах може тривати близько року.

Остаточне рішення щодо екстрадиції схвалюватиме міністр внутрішніх справ Великої Британії.

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