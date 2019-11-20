Шведська прокуратура вже не хоче Ассанжа, але процедура екстрадиції до США триває

Прокуратура у Швеції закрила справу за звинуваченнями у зґвалтуванні проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який багато років уникав видачі до Швеції, переховуючись у лондонському посольстві Еквадору.

Тепер Ассанж сидить у в’язниці в Британії, відбувши покарання за непокору британському суду й очікує можливої екстрадиції до Сполучених Штатів.

Для судового обвинувачення немає достатньо твердих доказів... Ключовим чинником у цьому рішенні був час.

Британський міністр внутрішніх справ схвалив рішення про екстрадицію у червні, але адвокати 48-річного австралійця подали оскарження, і остаточне рішення про його долю розглядатиме суд у Лондоні в лютому 2020 р.

У США проти Джуліана Ассанжа висунули понад півтора десятка обвинувачень, пов’язаних з викраденням та оприлюдненням інформації з американських державних комп'ютерних систем, і йому загрожує багаторічне ув’язнення.

Організація WikiLeaks 2010 року оприлюднила сотні тисяч документів, переважно американських звітів про військові операції в Афганістані та Іраку, а також конфіденційне листування американських дипломатів.

2016 року через вебсайт WikiLeaks були оприлюднені викрадені електронні листи керівника виборчого штабу Гілларі Клінтон, Джона Подести.

Подеста стверджував, що за викраденням стояли пов’язані з російським урядом сили, які намагалися впливати на результати президентських виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп.

Джуліан Ассанж та його прихильники заявляють, що WikiLeaks - це засіб масової інформації, і тому перебуває під захистом законів, які гарантують свободу преси й журналістської діяльності.

Справа у Швеції була порушена 2010 року за низкою звинувачень, і її неодноразово призупиняли й заново відкривали.

“Після всебічного вивчення того, що стало відомим з попереднього розслідування, я дійшла висновку, що для судового обвинувачення немає достатньо твердих доказів. Минуло 9 років. Ключовим чинником у цьому рішенні був час”, - сказала заступниця головного прокурора Швеції Ева-Марі Перссон.

Ассанж відкидав звинувачення у сексуальному насильстві у Швеції і завжди наполягав, що шведське розслідування було частиною планів видачі його до Америки.

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