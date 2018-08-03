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США

США анонсували випробування космічного корабля вартістю мільярди доларів

НАСА представила світу 3 серпня 2018 р. перших американських астронавтів, які полетять на американському комерційному космічному кораблі на Міжнародну космічну станцію та з неї.

Американська космічна агенція NASA в п'ятницю оголосила склад екіпажу перших польотів із американської землі після виведення з експлуатації американського космічного корабля "Шаттл" у 2011 році. Елітна група астронавтів, як стверджує агенція, допоможе відкрити нову еру космічних подорожей, повідомляє видання The Washington Post.

Екіпажі літатимуть на космічному апараті, розробленому не НАСА, а двома корпораціями – SpaceX та Boeing, які підписали контракт на надання послуг на зразок таксі до Міжнародної космічної станції.

У 2014 році Boeing і SpaceX отримали 6,8 мільярда доларів у контрактах з НАСА, щоб розробити космічний корабель, здатний перевозити екіпажі до станції, орбітальної лабораторії. Перші тестові польоти з астронавтами на борту заплановані на 2019 рік.

З часу, коли космічний корабель "Шаттл" був відправлений на пенсію сім років тому, американським астронавтам доводилося літати на російських ракетах з космодрому Байконур в Казахстані.

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