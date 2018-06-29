SpaceX відправив на МКС "колобка", який дає поради, висловлює співчуття космонавтам та літає

Вантажна космічна ракета SpaceX Dragon була запущена сьогодні з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида на Міжнародну космічну станцію (МКС) із цінним вантажем із царини наукової-фантастики. Ракета "везе" робота із штучним інтелектом під назвою «СІМОН» - Інтерактивний мобільний супровід екіпажу".​

Бортпровідник завбільшки з волейбольний м’яч створений авіакосмічною компанією Airbus разом із IBM. Розробники «СІМОНа» кажуть, що він вміє слухати, розуміти, говорити, бачити, та навіть літати.

Такий експеримент може започаткувати тренд використання технологій для допомоги дослідникам – зокрема полегшити їх життя та роботу у космосі, виконуючи за них деякі рутинні справи.

Надрукований на 3D принтері, він має елементи із металу та пластику. Його «обличчя» це монітор із двома камерами, розрахований на те, щоб вести інтерактивні сесії із астронавтами знаходячись на рівні їх очей, коливаючись у повітрі. Дисплей може показувати та пояснювати інформацію та вказівки для наукових експериментів та ремонту.

«Метою проекту «CIMON» є вивчення поточних можливостей штучного інтелекту в складному середовищі, такому як Міжнародна космічна станція, щоб забезпечити найкращу підтримку людям у таких умовах», зазначив Матіас Бініок головний архітектор Watson Al технологій IBM в Німеччині, пояснюючи свою зацікавленість у проекті.

«CIMON» наприклад використовує Watson Al для обробки мови та картинок, знаходження конкретної інформації або знань, інтерпретації настрою та почуттів.

На дебютному етапі цього проекту, кажуть розробники, робот не матиме усіх передбачених можливостей, втім вони фокусуватимуться на ефекті соціальної взаємодії між астронавтом та емоційно-інтелектуальним помічником, який може відіграти надзвичайно важливу роль у далеких місіях на Марс або Місяць.

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