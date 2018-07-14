Космічний туризм: стало відомо, скільки коштуватиме квиток у космос

Ракетна компанія Джеффа Безоса планує брати з пасажирів приблизно від 200 до 300 тисяч доларів за перші поїздки в космос наступного року, повідомили Reuters дві людини, ознайомлені з планами.

Потенційні клієнти та аерокосмічна промисловість прагнули дізнатись про вартість квитка на космічний транспортний засіб New Shepard від Blue Origin, щоб з'ясувати, чи є вона доступною і чи може компанія виробити достатньо попиту для отримання прибутку від космічного туризму.

Керівники компанії, започаткованої засновником Amazon.com Inc Безосом у 2000 році, повідомили на бізнес-конференції минулого місяця, що найближчим часом вони планують протестувати рейси з пасажирами на New Shepard і почати продавати квитки.

Компанія, розташована на відстані приблизно 20 миль (32 км) на південь від Сіеттла, оприлюднила загальний дизайн транспортного засобу – до якого входить ракета-носій та пасажирська капсула, що від’єднується, – але замовчувала статус виробництва та ціни на квитки.

Представники Blue Origin не відповіли на запити прокоментувати свої програми та стратегії ціноутворення. Безос заявив у травні, що ціни на квитки ще не були вирішені.

Один із працівників компанії Blue Origin, який знайомий із планом ціноутворення, повідомив, що компанія розпочне продавати квитки в діапазоні від 200 000 до 300 000 доларів. Другий працівник сказав, що квитки коштуватимуть мінімум 200 000 доларів. Вони обидва говорили за умови анонімності, оскільки цінова стратегія є конфіденційною.

Космічний транспортний засіб New Shepard призначений для автономного польоту шести пасажирів більше 62 миль (100 км) над землею в суборбітальному просторі, достатньо високо, щоб відчути декілька хвилин невагомості і побачити кривизну планети, перш ніж капсула під тиском повернеться на землю під парашутами.

Капсула має шість оглядових вікон, які, за словами компанії, майже втричі вищі, ніж у літака Boeing Co 747.

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