Міжнародний аеропорт в американській Атланті - 11 годин без світла

В аеропорту Атланти відновлено електропостачання. Через знеструмлення були скасовані рейси



У міжнародному аеропорту Атланти відновлено електропостачання, відключення якого завадило здійсненню всіх рейсів, що прибувають і відправляються з цього найбільш завантаженого у світі транспортного вузла.

На думку фахівців компанії Georgia Power, проблема була пов'язана з пожежею, яка завдала серйозної шкоди підземному електроустаткуванню і кабелям, які обслуговуюють аеропорт.

Електрику в аеропорту Гартсфілд-Джексон було відключено близько 11 години, перш ніж фахівці, відновили подачу електроенергії, як заявила Georgia Power, для «всіх основних» служб, включаючи зали очікування та управління польотами.

Авіакомпанія Delta Airlines, штаб-квартира якої знаходиться в Атланті, скасувала близько 900 рейсів в неділю і близько 300 в понеділок.

Аеропорт Атланти - один з найбільш завантажених у світі. Він щодня приймає і відправляє понад 2 500 рейсів, в середньому обслуговуючи понад 250 тисяч пасажирів на день.

Дивіться також: Життя у комплексі для пенсіонерів у США – розповідь української мешканки