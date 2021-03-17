США сколихнули убивства в Атланті. Оглядачі не виключають, що злочини скоєно на ґрунті ненависті

За офіційними повідомленнями, вісім осіб були застрелені в трьох масажних салонах міста Атланта, штат Джорджія у вівторок ввечері.

Представники правоохоронних органів повідомили, що шестеро убитих були азіатами, ще двоє - білими. Все, крім одного, були жінками.

Пошуки привели до затримання підозрюваного в окрузі Крісп, приблизно в 240 кілометрах на південь від Атланти. Він ідентифікований як 21-річний житель Вудстока, штат Джорджія, Роберт Аарон Лонг.

Оглядачі, коментатори у США висловлюють співчуття жертвами та вказують на сплеск злочинів на грунті ненависті спрямованих проти осіб азійського походження.

"Не забувайте імена жертв та гуманізуйте їх, їх мрії, їх історії, їх родини, їх боротьбу... Не зводьте жертв до безликих азійських азіатів, які працюють у спа та масажних салонах...", - твітує ведучий американського каналу MSNBC Айман Могієлдін.

Мотиви убивств невідомі. Затриманий підозрюваний є білим, і поки не ясно, чи пов'язано злочин з ксенофобією. Деякі коментарі, як видається не наводячи доказів, вже впевнено називають мотивом вбивства ненависть до азіатів.

"Шокований та вражений сповненою ненависті різаниною у Атланті. Ми підтримуємо родини жертв та всю спільноту американців азійського походження. Слова мають значення. Ксенофобія має смертоносні наслідки. Ми маємо покінчити із ненавистію до азіатів зараз", - твітує конгресмен-демократ Хакім Джеффріс (Hakeem Jeffries).

"Вчорашні розстріли у Атланті були сповненим ненависті та жахливим актом насильства. Наші серця сповнені болю за постраждалих. Час усім виступити проти насильства ідеології вищості білої раси та об'єднатись, щоб зупинити ненависть до азіатів", - твітує сьогодні популярний американський виробник морозива Ben& Jerry's.

"Минулої ночі серія розстрілів у Атланті, які, як видається, були спрямовані проти американців азійського походження, забрала 8 життів. У нашій країні зараз стільки ненависті, ксенофобії. Будь ласка, думайте сьогодні про невинних жертв", - пише конгресмен-демократ Девід Сисилін.

Про те, що сталося поінформований президент Байден. «Президента ... поінформовано про страхітливу стрільбу в Атланті. Офіційні особи Білого дому перебувають в контакті з офісом мера і будуть як і раніше знаходиться в контакті з ФБР », - заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", За 2020 рік у США на 150% зросла кількість злочинів проти людей азійського походження. Попри те, що злочини через расову ненависть загалом стали рідшими на 7%, в окремих містах атаки на американських азійців траплялись торік утричі частіше, свідчать дані поліцейських відділків. Експерти кажуть, що ця тенденція продовжила тривати й на початку цього року.

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