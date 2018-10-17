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Турецькі медіа оприлюднили аудіо, яке є "записом вбивства" дописувача Washington Post Джамала Хашогі. Відео

  • Голос Америки
Турецькі медіа оприлюднили аудіо, яке є "записом вбивства" дописувача Washington Post Джамала Хашогі. Відео
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Президент США Дональд Трамп заявив, що він не прикриває Саудівську Аравію у питанні ймовірного вбивстві журналіста. Трамп нагадав, що Ер-Ріяд є важливими союзником на Близькому Сході, вказавши на угоду про продаж саудівцям американської зброї та військового обладнання на сто десять мільярдів доларів. Сьогодні ж турецькі медіа оприлюднили аудіо, яке, за їхніми словами, є записом вбивства дописувача Вашингтон Пост Джамала Хашогі, який понад два тижні тому зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі та ніколи звідти не вийшов. Про останнє в справі, яка поставила під питання відносини двох країн та принципи закордонної політики Адміністрації Дональда Трампа, - в сюжеті Юрія Мамона.

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