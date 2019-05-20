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Австрія проведе дострокові вибори після розвалу коаліції з проросійськими ультраправими

Австрійський канцлер Себастіан Курц та віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе на спільній пресконференції 4 грудня 2018 р.

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Австрійський канцлер Себастіан Курц оголосив проведення дострокових виборів на початку вересня, відмежувавшись від ультраправої Партії свободи, заплямованої звинуваченнями про наміри оборудок із російським інвестором.

Голова Партії свободи віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе 18 травня пішов у відставку після оприлюднення відеозапису його розмови із жінкою, яка назвалася племінницею російського олігарха Ігоря Макарова.

У розмові у липні 2017 року, в якій брав участь також інший чільний представник названої партії, Йоган Ґуденус, австрійські політики обіцяли інвесторам сприяння в отриманні державних замовлень в Австрії.

Росіянин Ігор Макаров відмежувався від розмови, записаної на іспанському острові Ібіца, заявивши, що племінниць у нього немає.

/**/ /**/ /**/ Володимир Путін танцює на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, 18 серпня 2018 року
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Себастіан Курц в інтерв’ю, надрукованому в газеті Bild у понеділок, сказав, що Штрахе може загрожувати також кримінальне переслідування не лише через “корупційну пропозицію”, але й через обговорювані у відеозаписі наміри впливу на редакційну політику відомої австрійської газети.

У відеозаписі, спільно оприлюдненому 17 травня німецькими газетами Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung, Штрахе говорив, що він хотів би зробити з австрійськими засобами масової інформації те, що вчинив у сусідній Угорщині прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Гайнц-Крістіан Штрахе не заперечив факт записаної розмови, але назвав оприлюднення запису “цілеспрямованим політичним убивством” і підкреслив, що після тих розмов ніхто не давав і не отримував ніяких грошей.

Антон Шеховцов, український політолог з Криму, який працює у Відні, припускає, що скандал з австрійською Партією свободи став випадковим наслідком “ширших операцій спрямованих на збір компромату щодо підприємців та політиків, які проводять колишні працівники спецслужб з метою шантажу”.

Друзі Росії

2016 року ультраправа австрійська Партія свободи уклала угоду про співпрацю з урядовою російської партією Єдина Росія.

/**/ /**/ /**/ Італійський заступник прем’єр-міністра і керівник партії "Ліга" Маттео Сальвіні позує з Оллі Котро з “Данської народної партії”, Йорґом Мойтеном з “Альтернатива для Німеччини”, та Андерсом Вістісеном з “Данської народної партії”. Мілан 8 квітня 2019 р.
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Низка представників австрійської Партії свободи відвідували анексований Росією Крим всупереч українським протестам.

Гайнц-Крістіан Штрахе, перебуваючи на посаді віце-канцлера, заявляв про бажання поступово скасувати європейські санкції щодо Росії, запроваджені після захоплення Криму і на тлі війни на сході України.

“Тепер час покласти край цим санкціям і нормалізувати політичні й економічні відносини з Росією”, - заявляв Штрахе в інтерв’ю виданню Österreich у червні 2018 року.

Потребу скасування санкцій щодо Росії австрійські ультраправі та їхні союзники в таких країнах як Італія та інших пояснюють збитками, яких зазнають європейські компанії вимушеного від згортання співпраці з Росією.

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