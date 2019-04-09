Європейські праві, відомі прихильністю до Росії, хочуть об’єднатися у Європарламенті і змінити ЄС

Представники чотирьох європейських партій, які називають крайньоправими, антиімігрантськими, популістськими та націоналістичними оголосили, що після травневих виборів до Європейського парламенту планують створити там новий блок, щоб проштовхнути зміни у політиці ЄС.

Принаймні дві з тих партій: німецька “Альтернатива для Німеччини” й італійська “Ліга” відомі намірами переглянути європейські санкції, накладені на Росію за захоплення Криму та у зв’язку з війною на сході України.

Ми хочемо реформувати Європейський Союз і Європейський парламент, не знищуючи їх.

План створення парламентського об’єднання під назвою “Європейський альянс за народи і нації” у понеділок підписали також представники “Данської народної партії” з Данії та партії “Справжні фіни” з Фінляндії.

Господар зустрічі у Мілані, лідер партії “Ліга” Маттео Сальвіні, який зараз є заступником прем’єр-міністра Італії, виправдовує російську анексію Криму та виступає проти санкцій ЄС щодо Росії.

“Існують деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації”, - сказав Сальвіні минулого року в інтерв’ю газеті Washington Post, відповідаючи на запитання про присутність російських військ у Криму.

“Ми хочемо реформувати Європейський Союз і Європейський парламент, не знищуючи їх. Ми прагнемо радикальних змін”, - сказав керівник німецької партії Йорґ Мойтен.

Німецький тижневик Der Spiegel, а також британська компанія BBC та італійська газета La Repubblica минулого тижня опублікували розслідування зі звинуваченнями про зв’язки депутата Бундестагу від партії “Альтернатива для Німеччини” Маркуса Фронмаєра з Росією.

Фронмаєр їздив до анексованого Криму та на контрольовані Росією території на Донбасі і визнавав, що отримував гроші від Росії за витрати на деякі з тих поїздок.

Ідейним союзником і можливим членом пропонованого блоку може стати французька партія “Національне зібрання”, лідер якої, Марін Ле Пен, також виправдовувала російську анексію Криму і критикувала європейські санкції щодо Росії.

Попри спільність намірів обмеження імміграції у Європу та гасел про важливість національних інтересів окремих держав в ЄС, праві партії розходяться у питаннях економіки та закордонної політики.

Інші потенційні члени правого блоку у Європарламенті: партія “Фідеш” в Угорщині, та особливо партія “Закон і справедливість” у Польщі мають більш критичну позицію щодо Росії.

Польська та угорська урядові партії досі не заявляли про готовність об’єднуватися у Європарламенті зі згаданими вище силами.

Надії правих на перемогу

Вибори депутатів Європейського парламенту у 28-ми країнах ЄС відбуватимуться 23-26 травня.

Антимігрантські праві партії, які домоглися успіхів на парламентських виборах в Італії, Німеччині, Угорщині та інших країнах сподіваються значно збільшити кількість своїх депутатів на європейському рівні.

Для офіційної реєстрації групи у Європейському парламенті, до неї мають вступити щонайменше 25 депутатів із принаймні 7 країн ЄС.

Йорґ Мойтен висловив сподівання, що до майбутнього блоку входитимуть 10 партій або більше.



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