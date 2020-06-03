Австрія “нейтралізує” будинок, в якому народився Гітлер

Австрійський уряд оприлюднив план реконструкції будівлі, в якій народився Адольф Гітлер, щоб вона не приваблювала неонацистів.

Після десятиріних дискусій про те, що робити з будинком в австрійському містечку Браунау-на-Інні поблизу кордону з Німеччиною, влада 2017 року примусово викупила споруду і вирішила перетворити її на поліційну дільницю.

Уряд вважає, що таким чином будинок буде “нейтралізований” і “ніколи більше не нагадуватиме про націонал соціалізм”.

“Це буде найкраще використання (будівлі). Чому? Бо поліція захищає засадничі права і свободи”, - сказав міністр внутрішніх справ Карл Негаммер на прес-конференції, оприлюднюючи архітектурний план у вівторок 2 червня.

План не передбачає докорінної перебудови, але назовні будівля, якій кілька сотень років, матиме іншу форму вікон і оновлені верхні поверхи та новий дах.

Зараз мало-що вказує на те, що у тому будинку 1889 року народилася людина, яка згодом стала диктатором - лідером Третього рейху, спричинила Другу Світову війну і Голокост.

Сім’я виїхала з Браунау, коли Адольфу Гітлеру було 3 роки.

На тротуарі перед будинком тепер стоїть камінь з написом “Фашизм - ніколи знову. На пам’ять про мільйони загиблих”, але імені Гітлера там нема.

Австрія упродовж тривалого часу наголошувала, що була жертвою нацизму, хоча багато австрійців 1938 року підтримали гітлерівську анексію - “аншлюс” Австрії.

Реконструкція має бути завершена на початку 2023 року.

Дивіться також: Астронавти НАСА розповіли про те, як пройшла стиковка корабля SpaceX з МКС