Австрія хоче арештувати російського шпигуна, підозрюваного у вербуванні австрійського полковника

Австрійське міністерство внутрішніх справ офіційно оголосило про розшук підозрюваного російського шпигуна, можливо причетного до вербування австрійського полковника, заарештованого минулого року за продаж військових таємниць.

Шпигун у федеральній армії та російський офіцер, який з ним працював, використовували... новітні технології шпіонажу, які вимагали регулярного навчання

В оголошенні австрійського міністерства сказано, що російського громадянина Ігора Єгоровича Зайцева, який народився у Москві 1954 року, “підозрюють у таємній діяльності від імені російської військової розвідслужби (ГРУ) на шкоду Австрії”.

Європейський ордер на арешт видала прокуратура міста Зальцбург, де служив звинувачений у шпигунстві на користь Росії полковник австрійської армії.

Ім’я полковника не повідомляють, але австрійська преса пише, що він працював на Росію з 90-х років аж до виходу на пенсію та арешту 2018 року.

“Для міжнародної шпигунської діяльності, шпигун у федеральній армії та російський офіцер, який з ним працював, використовували не лише радіозв’язок і складну систему супутникового зв’язку, але й інші новітні технології шпіонажу, які вимагали регулярного навчання шпигуна і відповідних інструктажів старшого офіцера”, - цитує заяву австрійської поліції газета DerStandard.

В Австрії повідомляють, що на думку слідства полковник отримав від росіян близько трьохсот тисяч євро за інформацію про австрійське військо та озброєння.

Австрія на відміну від більшості країн західної Європи не входить до НАТО, але співпрацює з альянсом у межах Програми партнерство заради миру.

Міністр оборони Австрії Маріо Кунасек сказав минулого року, що шпигун був виявлений завдяки інформації від розвідувальної служби іншої європейської країни.

70 річний австрійський офіцер перебуває у досудовому ув’язненні у Зальцбурзі.

Австрійська преса, посилаючись на адвоката затриманого, повідомляє, що він заперечує продаж військових таємниць Росії.

Донедавна Австрію вважали однією з найбільш прихильних до Росії країн західної Європи, і від австрійських урядовців лунали пропозиції перегляду санкцій щодо Москви, впроваджених після російського нападу на Україну 2014 року.

Через скандал міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль тоді скасувала планований візит до Москви.

Кнайсль привернула увагу запрошенням президента Росії Путіна на своє весілля у серпні минулого року.

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