Адвокат-противник Трампа вимагав мільйони доларів у компанії Nike - прокурори США

Відомого у США юриста Майкла Авенатті затримано за низкою звинувачень у США, включно із вимаганням десятків мільйонів доларів у компанії-виробника спортивних товарів Nike. Про це повідомляє Мін'юст США. Про арешт юриста повідомили одночасно прокурори Південного округу Нью-Йорка та Центрального округу Каліфорнії.

Як повідомляє одна із заяв Мін'юсту США, Авенатті вимагав понад 20 мільйонів доларів у компанії Nike, погрожуючи у разі невиплати оприлюднити у ході прес-конференції інформацію, яка, за його словами, завдала би мільярдних збитків Nike. При цьому Авенатті наполягав на тому, що його заяви викликають надзвичайну увагу у ЗМІ, і як "сніжний ком" потягнуть за собою інші шкідливі для компанії наслідки. Авенатті заявляв, що представляє клієнта, який вимагав відшкодування з боку компанії, але при цьому Авенатті вимагав виплат собі особисто та своєму партнеру, а не їхньому клієнту.

Пізніше ЗМІ повідомили, що партнером Авенатті в оборудці буцімто виступив інший зірковий адвокат Марк Ґераґос, який обіймав посаду юридичного аналітика на критичному щодо президента США Дональда Трампа каналі CNN.

Інша порушена щодо Авенатті справа, як відзначає Мін'юст США в іншому повідомленні, стосується буцімто крадіжки з боку Авенатті виплат, призначених одному з його клієнтів. Стверджується, що Авенатті використав кошти клієнта для погашення власних боргів тощо.

Авенатті відомий як захисник Стормі Деніелс, колишньої американської порноактриси, яка заявляла, що багато років тому мала інтимні відносини із Дональдом Трампом. Повідомлялось, що жінка отримала виплати за мовчанку напередодні виборів президента США 2016-го року. Обставини, за яких здійснювались виплати, стали предметом уваги американських слідчих. Нині засуджений у США екс-юрист Дональда Трампа Майк Коен заявив, що робив виплати за мовчанку Деніелс та іншій жінці, яка заявляла про стосунки із Трампом, за прямим наказом Трампа. При цьому Коен, як повідомлялось, також визнав вину у порушенні законодавства США щодо фінансування виборів при здійсненні даних виплат.

Сама Даніелс заявила з приводу арешту, що не здивована. Раніше між нею та Авенатті вже мав місце публічний конфлікт, а жінка висловлювала незадоволення роботою юриста.

Авенатті протягом певного часу заявляв, що може балотуватись у президенти США від Демократичної партії. Він здобув популярність у ЗМІ США гострими коментарями, спрямованими проти Дональда Трампа.

Арешт Авенатті із захватом сприйняли прихильники Трампа, які звертають увагу на ще нещодавно зірковий статус Авенатті у Демократичній партії США та його популярність в американських ЗМІ критично налаштованих щодо Трампа.

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