Кількість авіапасажирів у США сягнула рекордного рівня з березня 2020 року

Як повідомило у суботу Управління транспортної безпеки США, минулої п'ятниці через рамки огляду в американських аеропортах пройшли 1,357 мільйона пасажирів. Це найвищий показник з 15 березня 2020 року, що означає, що авіаційна галузь в США поступово починає відновлюватися після різкого спаду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Прес-секретар Управління транспортної безпеки Ліза Фарбстін, яка повідомила про рекордне зростання числа авіапасажирів в своєму Твіттері, нагадала, що «якщо ви вирішили подорожувати літаком, надіньте маску».

COVID-19 став причиною сильного падіння попиту на авіаперевезення, який в цілому знизився в США в 2020 році на 60% в порівнянні з попереднім роком. Однак зростання числа американців, що пройшли вакцинацію, сприяло збільшенню попиту на авіаквитки. Втім, п'ятничні показники були все ще на 38% нижче, ніж до того моменту, коли в США почалася пандемія.

Президент Джо Байден відзначив у четвер першу річницю пандемії зверненням до країни. Він сказав, що очікує отримати достатню кількість вакцин від коронавірусу для всіх американців до 1 травня.

Дивіться також: "Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН?