Пентагон повідомив про перший візит авіаносця США до В’єтнаму

Міністр оборони США прийняв свого в'єтнамського колегу у Вашингтоні





США і В'єтнам домовилися, що американський авіаносець зайде у в'єтнамський порт наступного року.



Крім того, США пообіцяли зміцнювати співробітництво з В'єтнамом у сфері оборони на тлі посилення напруженості між Ханоєм і Пекіном в Південно-Китайському морі.



Міністр оборони США Джим Маттіс у вівторок заявив своєму в'єтнамському колезі Нго Суан Лічу в Вашингтоні, що міцні відносини двох країн у сфері оборони засновані на спільних інтересах, включаючи свободу судноплавства в Південно-Китайському морі.



«Міністр привітав участь і зміцнення лідерських позицій В'єтнаму в справах Азійсько-Тихоокеанського регіону», - йдеться в заяві Пентагону.



Міністри домовилися про те, що американський авіаносець відвідає В'єтнам наступного року. Це буде перший такий візит з часів закінчення В'єтнамської війни в 1975 році. Президент Дональд Трамп обговорював можливість візиту авіаносця на зустрічі з прем'єр-міністром В'єтнаму Нгуєн Суан Фуком в Білому домі в травні.



Зміцнення військових відносин В'єтнаму з США та іншими азійськими країнами, включаючи Японію та Індію, викликає роздратування у Пекіна.



Напруженість посилилася після того, як в червні В'єтнам почав буріння нафтогазових свердловин на офшорній ділянці, на яку претендує Пекін. Роботи були припинені після дипломатичних протестів Китаю.

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