ЗМІ, оглядачі у США заявляють про завершення "медового місяця" Байдена

Численні оглядачі, ЗМІ вказують, що дії адміністрації США щодо Афганістану негативно впливають на її імідж.

У четвер речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не знає, скільки громадян США зараз перебуває Афганістані. Ця заява пролунала після повідомлень ЗМІ про те, що тисячі американців лишаються в Афганістані і з різних причин не можуть дістатить аеропорту. Джо Байден вже заявив, що США лишатимуться в Афганістані до повної евакуації своїх громадян.

Респубілканці, які раніше критикували Джо Байдена вказують на ситуацію щодо Афганістану, як, буцімто, доказ неефективності адміністрації.

"Якщо президент Байден, віце-президентка Гарріс, та чиновники адміністрації вважають, що не можуть гарантувати безпеку наших громадян в Афганістані наявними силами, вони повинні залучити необхідні сили. США не можуть залишити наших громадян під контролем Талібану", - твітує у четвер сенатор-республіканець Тед Круз.

В інтерв’ю ABC у середу Байден заперечив свою провину у тому, як відбувається вивід військ США з Афганістану і зазначив, що на певний рівень хаосу варто було очікувати.

«Не думаю, що це наша провина. Коли уряд Афганістану, керівник цього уряду сідає у літак, відлітає до іншої країни. Коли відбувається істотний розпад афганського війська, яке ми навчали, то саме це і сталось», - сказав Байден.

"Хто керує країною? Байден спить за кермом не лише щодо Афганістану, але щодо усього. Може час для 25-ї поправки?" - пише колишній головний лікар Білого дому, конгресмен-республіканець Ронні Джексон. 25-та поправка до Конституації США стосується питань неспроможності президента США виконутвати свої повноваження.

"Джо Байден казав про те, щоб "відбудувати краще" (гасло програми президента США щодо відновлення країни від наслідків пандемії - прим. ГА) але замість цього трощить на іміджу у світі. Ми ще ніколи не виглядали такими слабкими на глобальній арені", - твітує конгресвуман-республіканка Ліз Стефанік.

Соціологічна компанія Rasmussen Reports, яку називають близькою до Республіканської партії США, вже прогнозує, що "якщо хоч один американець постраждає [в Афганістані] це буде кінцем адміністрації Байдена".

На важливість ситуації в Афганістані звертають увагу не лише критики президента.

Питання безпеки американців в Афганістані повертає питання кризи у тій країні на полрядок денний у США, пише колишній посол у Росії Майкл Макфол.

Видання CNN, яке критики називають близьким до Демократичної партії США, опублікувало низку аналітичних матеріалів, які вказують на проблеми Джо Байдена.

"Медовий місяць Джо Байдена офіційно завершено", - пише шеф-редактор CNN Кріс Чілліцца (Chris Chillizza - англ.), який відзначає, що дані низки опитувань вказують, що популярність Джо Байдена у США падає (хоча перевишує популярність його попередника у той же період президентства) та продовжуватиме падати, і це прямо пов'язано із ситуацією в Афганістані.

"На сьомому місяці свого президентства, Байдена вже не оцінюють лише за тим, що він не Дональд Трамп", - пише інший оглядач CNN Стівен Коллінсон.

Як відзначає Коллінсон, президент Байден у непростій ситуації через посилений розгляд його суджень, компетентності та навіть його здатності до співчуття на тлі хаотичного виходу США з Афганістану.

"Кожна спроба його адміністрації приборкати фурор, який шкодить іміджу Америки, лише викликає більше запитань щодо її неспроможності здійснити планування та виконання [виведення військ США з Афганістану]", - вважає оглядач.

Між тим Білий дім сьогодні публікує дані про хід евакуації із Афганістану, не вказуючи, яка частина евакуйованих є громадянами США.

"Оновлення щодо статусу Hamid Karzai International Airport:

- За останню добу: евакуйовано 2000 осіб

- С 14-го серпня: евакуйовано 7000 осіб

- З кінця липня: евакуйовано 12 000 evacuated

Нині на місці перебувають 5 200 військових і аеропорт убезпечений та відкритий", - відзначає Білий дім.

У статті використано матеріали CNN.

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