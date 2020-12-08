Політики, експерти розділились у думках з приводу імовірного кандидата у міністри оборони США від Джо Байдена

Новообраний президент США Джо Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони США. Про це повідомляє низка американських ЗМІ. У разі затвердження Сенатом, Остін стане першим афроамериканцем, який очолив Пентагон.

Остін також є першим темношкірим генералом, який командував армійською дивізією в бою, і першим, хто керував театром військових дій. Висування Остіна може бути зроблено вже у вівторок вранці, повідомляють ЗМІ.

Ллойд Остін, який керував Центральним командуванням США перед відходом у відставку в 2016 році, в останні дні став одним з головних кандидатів на цю посаду. Мішель Флурной спочатку розглядалася як можливий глава оборонного відомства США. Її ім'я не згадувалося Джо Байденом під час оголошення ключових членів команди з питань національної безпеки два тижні тому.

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби. Він увійшов до ради директорів компанії Raytheon Technologies - одного з найбільших підрядників Пентагону. Він також є членом правління Nucor, найбільшого американського виробника сталі, а також медичної компанії Tenet. Остін також входить до правління благодійного фонду Carnegie Corporation of New York.

Байден і Остін познайомилися за адміністрації Барака Обами. Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він відіграв ключову роль у нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році, а також відповідав за їх виведення у 2011 році.

... Ця країна знову виграє від його служби

«Генерал Остін - южанин, має бездоганну репутацію, враховуючи його військову кар'єру, і міг би стати видатним секретарем міністерства оборони», - заявив виданню POLITICO конгресмен Бенні Томпсон.

"Перший чорношкірий командувач Центрального командування, генерал Ллойд Остін знову увійде в історію, як перший чорношкірий міністр оборони...", - твітує конгресмен-демократ Грегорі Мікс.

"Чудові новини для національної безпеки. Генерал Ллойд Остін користується великою повагою у Збройних силах. Надзвичайний досвід на глобальному рівні...", - твітує генерал у відставці, Баррі Маккаффрі.

"... Ця країна знову виграє від його служби", - пише про Остіна колишня радниця Барака Обами із національної безпеки Сьюзан Райс.

Сам Остін, як і представник перехідної команди Байдена, відмовилися від коментарів.

Призначення Остіна може бути проблематичним. Відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Маттіс.

Кандидатура Остіна також зустріла критику з боку деяких експертів з національної безпеки.

... вибір чергового генерала у відставці на посаду створену для цивільних здається неправильним

«З точки зору військово-цивільних відносин це здається жахливою ідеєю», - заявила в Твіттері Роза Брукс, професор Джорджтаунського університету і колишній співробітник Пентагону, яка написала статтю в The New York Times, в якій закликала призначити на цю посаду жінку. «Призначення генерала, який недавно пішов у відставку, яким би прекрасним він не був, на найвищу цивільну посаду в Міністерстві оборони - це найгірший сигнал».

"Я глибоко поважаю генерала Ллойда Остіна. Ми працювали разом, коли він очолював війська США в Іраку, коли він був заступником голови Сухопутних військ, і коли він очолював Центральне командування США. Але вибір чергового генерала у відставці на посаду створену для цивільних здається неправильним", - твітує конгресвуман-демократка, та колишня співробітниця ЦРУ Елісса Солткін.

"Вибачте, генерал Ллойд Остін. Генерал, який нещодавно пішов у відставку не має бути міністром оборони. Після 4-х років сум'яття, на потрібні лідери-цивільні та повернення до норми", - пише на сторінках видання The New York Times колишній радник віце-президентів США Джо Байдена та Майка Пенса, Джим Голбі.

"Вибір Байдена на посаду очільника Пентагону розмиває ключову норму для США: цивільний контроль (за військом - прим. ГА). Генерал Ллойд Остін, який є членом ради директорів компанії Raytheon Technologies, це черговий кандидат високого рівня від Байдена, який є частиною культури працевлаштування екс-чиновників у корпораціях, які працюють із урядом США, яка являє собою узаконену корупцію. Якщо його затвердять, у Raytheon буде хороший товарищ на чолі роздутого 750-мільярдного річного оборонного бюджету", - пише журналіст-розслідувач Гленн Грінвальд, якому закидали симпатії до чинного президента США Дональда Трампа та упередженість щодо Джо Байдена.

Разом з тим команда Байдена вважає Остіна безпечним вибором, заявив виданню POLITICO один з колишніх чиновників міністерства оборони, близький до перехідної команді Байдена. Він додав, що генерал у відставці вважається хорошим солдатом, який буде виконувати політику обраного президента.

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