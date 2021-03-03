"Печерне мислення" - Байден розкритикував штати США, які зняли локдаун, і отримав відповідь

Президент США Джо Байден назвав великою помилкою рішення губернаторів-республіканців у штатах Міссіссіппі та Техас, які раніше заявили про згортання обмежувальних заходів у своїх штатах, вказавши на прогрес із вакцинацією.

"Нам не потрібне печерне мислення (Neanderthal thinking - прим. ГА) у дусі, що все добре, знімайте маску, забудьте про це", - відзначив президент США, наголосивши, що зараз Сполучені Штати близькі до прориву у боротьбі із хворобою.

Президенту США негайно відповів губернатор штату Міссісіппі, Тейт Ріівс.

"Мешканцям Міссіссіппі не потрібні куратори. По мірі зменшення кількості випадків, вони самі зможуть оцінити, які діяти і послухати експертів. Я думаю, що ми повинні довіряти американцям, а не ображати їх", - відзначив Ріівс у Twitter.

Раніше у середу губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що у штаті здатні стримувати ковід та безпечно відкрити його "на 100%".

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 3-тє березня у країні з початку пандемії захворіли на коронавірус майже 29 мільйонів осіб і померли понад 518 тисяч.

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