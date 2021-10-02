Байден оприлюднив заяву щодо американців, які померли через COVID-19

Вражаюча кількість померлих від COVID-19 у США є черговим нагадуванням про важливість вакцинації. Про це у суботу заявив президент США Джо Байден, коментуючи повідомлення про те, що кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 700 000.

Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

Президент США заявив, що країна пам'ятає усіх, хто помер через цю пандемію а суспільство молиться за їх близьких.

"Вакцини є безпечними, безплатними, та простими - і ми досягли надзвичайного прогресу у нашій боротьбі проти COVID-19 протягом останніх місяців завдяки вакцинам", - відзначив Джо Байден.

Раніше ЗМІ повідомили, що кількість померлих від коронавірусу в США станом на п'ятницю, 1 жовтня, перевищила позначку в 700 тисяч осіб.

"Дельта" варіант коронавірусу призвів до сплеску випадків захворювання COVID-19. Між тим, як відзначають урядові Центри з контролю та профілактики захворювань США, кількість випадків захворювання на COVID-19 у США зменшується, але контактні зараження лишаються високими.

"Середній тижневий показник кількості нових випадків становить 106 395, що є зменшенням на 13.3% у порівнянні із попереднім тижнем. Вакцинуйтесь якомога швидше!", - закликають в уряді США.

Як вказує нещодавнє опитування AP, більшість американців (57%) схвально оцінюють дії президента США Джо Байдена щодо подолання пандемії.

У статті використано матеріали AP.

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