Президент Байден заявив, що схвильований заявою Зеленського про підготовку “державного перевороту”

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

“Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, - зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “Цілком можливо”.

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».

Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.

Як повідомляв Голос Америки, на заяву українського президента відреагували також низка міжнародний експертів.

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