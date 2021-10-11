Міністерка фінансів США прокоментувала перспективи глобального мінімального податку на корпорації

Міністерка фінансів США Джанет Єллен в неділю висловила впевненість в тому, що Конгрес схвалить законодавчу ініціативу щодо запровадження глобального мінімального податку на корпорації, узгоджену 136 країнами.

Виступаючи на каналі АВС, Єллен заявила, що положення, які приєднують США до ініціативи про введення глобального мінімального податку, ймовірно, будуть включені в законопроект про бюджет, що містить пропозиції президента Джо Байдена щодо бюджетних видатків.

Коли її запитали, чи впевнена вона, що ця ініціатива буде схвалена, вона сказала: «Так».

Група з 136 країн в п'ятницю запропонувала мінімальну глобальну податкову ставку в розмірі 15 відсотків для великих компаній в прагненні ускладнити для них відхід від податків. Досягнута історична угоду, за словами Байдена, вирівнює умови гри.

Сенатори-республіканці висловили стурбованість тим, що, на їхню думку, адміністрація Байдена шукає шляхи реалізації договорів в обхід Сенату. Парламентський маневр, відомий як узгодження бюджету, дозволяє демократам діяти самостійно, без залучення голосів республіканців.

Згідно з Конституцією США, Сенат повинен ратифікувати будь-який договір двома третинами або 67 голосами. Однопартійці Байдена, демократи, контролюють лише 50 місць в 100-місцевому Сенаті. В останні роки республіканці в переважній більшості вороже ставилися до договорів і підтримували зниження корпоративних податків.

Домовленість розкритикувала редакційна колонка видання The Wall Street Journal, яка стверджує, що країни світу не дозволять, щоб глобальний мінімальний податок зрівнявся із чинним податком у США, який робить Америку неконкурентною на міжнародній арені.

"Проект глобального податку, це поганий проект, який зменшить податкову конкуренцію, яка допомогла таким країнам як Ірландія залучити більше інвестицій та швидше зростати. Він обслуговує інтереси політичного класу, а не працівників", - відзначили у виданні.

У п'ятницю президент США Джо Байден оприлюднив заяву з приводу досягнення угоди. Байден назвав угоду свідченням того, що Америка "просуває економічні інтереси працюючих американських родин".

У статтях використано матеріали Reuters, The Wall Street Journal.

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