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Байден: США та G7 переходять до реалізації "нищівних санкцій" проти Росії

На фото: Президент США Джо Байден

США та інші країни "Групи семи" переходять до запровадження суворих санкцій проти Росії у відповідь на її напад на Україну. Про це заявив президент США Джо Байден.

"Цього ранку я зустрівся зі своїми колегами по G7, щоб обговорити невиправдану атаку президента Путіна на Україну й ми погодились рухатись далі щодо пакетів нищівних санкцій та інших економічних заходів, щоб змусити Росію відповідати. Ми підтримуємо сміливий народ України", - заявив президент США Джо Байден у соціальній мережі Twitter.

Перед тим президент США провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході розмови Байден засудив напад Росії.

Президент України закликає США, Канаду, ЄС до запровадження жорстких санкцій проти Росії.

"Зараз як ніколи потребуємо конкретної підтримки!", - твітував Зеленський у четвер.

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", у четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що дії РФ в Україні це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".

Раніше, повідомляє ТАСС, у МЗС Росії заявили, що Москва дасть сильну відповідь на санкції США.

У статті використано матеріали "Интерфакс", ТАСС.

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