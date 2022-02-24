Лідери демократів та республіканців у Палаті представників Конгресу США висловились щодо вторгнення Росії в Україну

Напад на одну демократію є нападом на кожну демократію. Про це у четвер заявив лідер демократів у Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс.

"Америка та міжнародна спільнота повинні потужно підтримати Україну", - заявив американський конгресмен.

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті у своїй заяві назвав напад Росії на Україну "безвідповідальним та сповненим зла".

"США підтримують людей України та моляться за їх безпеку та рішучість. Дії Путіна треба зустріти серйозними наслідками. Цей акт війни покликаний переписати історію і, що викликає ще більше занепокоєння, підірвати баланс сили у Європі. Путіна необхідно примусити відповісти за його дії", - заявив республіканець.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент США Джо Байден заявив: "Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об’єднано та рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності".

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", у четвер речник Кремля заявив, що там розраховують на розуміння з боку росіян щодо дій в Україні. У Москві заявили, що вони продиктовані "національними інтересами [...] турботою про майбутнє нашої країни".

У статті використано матеріали "Интерфакс".