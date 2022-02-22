Президент Байден та глава МЗС Кулеба в Білому домі обговорили санкції щодо Росії  

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

У повідомленні Білого дому повідомляють, що на зустрічі президент Байден “підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України”.

“Президент Байден поінформував міністра закордонних справ Кулебу про відповідь США на рішення Росії визнати нібито “незалежність” так званих ДНР і ЛНР, регіонів України. А також про Указ, виданий вчора ввечері (21 лютого - ред.), і про нові санкції, оголошені сьогодні (22 лютого - ред.)”, - мовиться у повідомленні Білого дому.

Президент США Джо Байден також “підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні безпекову допомогу та макроекономічну підтримку”.

“Президент Байден підтвердив готовність США тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб швидко і рішуче відповісти на будь-яку подальшу агресію Росії проти України”, - повідомили у Адміністрації президента США.

На Твітер-сторінці Білого дому опублікували фотографію зустрічі Джо Байдена та Дмитра Кулеби із повідомленням: "Президент США Джо Байден зустрівся сьогодні із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, а також поінформувати його про реакцію США на дії Росії”.

Раніше у вівторок президент Байден повідомив, що США запровадили санкції щодо державного боргу Росії, Внєшекономбанку та Військового банку. А від 23 лютого США почнуть запроваджувати економічні обмеження щодо російських еліт та їхніх родин, повідомив американський лідер.

Байден також пообіцяв, що США продовжуватимуть військову підтримку України, а частину американських військ в Європі перенаправлять в країни Балтії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після Вашингтона відбуде до Нью-Йорка, де 23 лютого запланований його виступ на Генеральній асамблеї ООН.

Напередодні, 21 лютого, Росія визнала “незалежність” українських регіонів, самопроголошених так званих ДНР та ЛНР.

Наступного дня, 22 лютого, Рада Федерації РФ дозволила президенту Путіну використовувати їхні війська за межами російських кордонів.