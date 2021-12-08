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Байден: у разі нового нападу на Україну, Путіна буде покарано економічно, одностороння військова участь США в конфлікті не розглядається

На фото: Президент США Джо Байден під час участі у саміті НАТО у Брюсселі, червень 2021

Президент США Джо Байден чітко заявив російському президенту, що у разі вторгнення до України на Росію чекають жорсткі наслідки сказав Байден у середу, відповідаючи на питання преси.

"Якщо він [Путін] справді проведе вторгнення до України, будуть серйозні наслідки. Небачені ще економічні наслідки, - підкреслив президент США, - Він [Путін] тоді ж відповів, що розуміє це".

Байден також сказав, що відповідь США ймовірно включала би посилення присутності США у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонних озброєнь Україні.

Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео
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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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Байден назвав позитивною новиною те, що відбувається спілкування між США та Росією на робочому рівні. "Сподіваюсь до п'ятниці ми зможемо оголосити про зустріч на більш високому рівні. Не лише між нами, але і щонайменше з чотирма основними союзниками по НАТО та Росією, щоб обговорити майбутнє російського занепокоєння щодо НАТО".

США не розглядають варіант односторонньої відправки своїх військових до України, додав американський президент.

“Цей варіант не розглядається", - сказав Байден.

"Ми маємо моральне та правове зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО у разі нападу на них, у відповідності до статті 5 НАТО. Це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на Україну", - сказав Байден.

За словами президента США, питання відправки військових до України "залежало би від того, що також готові робити решта країн НАТО”.

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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео
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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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Президент США Джо Байден - про розмову з Путіним. Відео

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