Білий дім повідомив про зміст розмови Байдена та Путіна

У ході відео розмови із президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння США та їхніх союзників у Європі з приводу посилення сил Росії, які оточують Україну, та заявив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники дадуть потужну відповідь економічними та іншими засобами у разі військової ескалації. Про це повідомили у Білому домі.

"Президент Байден наголосив на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до де-ескалації та поверння до дипломатії. Президент дали своїм командам завдання продовжити [комунікацію], і США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог США-Росія щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програмного забезпечення, яке використовується хакерами-вимагачами та спільну роботу з регіональних питань, таких як Іран", - йдеться у повідомленні Білого дому.

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