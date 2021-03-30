Байден розповів про успіхи вакцинації, попередив, що ситуація може погіршитися

Жодна інша країна навіть не наблизилась до такого: 100 мільйонів доз за менше ніж 60 днів, і тепер ми рухаємося до наступних 100 мільйонів доз всього за 40 днів

Попри помітні успіхи у проведені вакцинації у США, передчасне скорочення карантинних заходів, відмова від масок та ін. можуть призвести до погіршення ситуації із пандемією. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні у виступі присвяченому боротьбі із COVID-19 та стану вакцинації у країні. Текст виступу Байдена розміщено на сайті Білого дому.

У ході виступу Байден звернув увагу на успішну роботу влади усіх рівнів, включно із обраними посадовцями від оборх партій.

"Прогрес, якого досягнуто у цій країні щодо вакцинацій це велика американська історія", - заявив Байден, - "Жодна інша країна навіть не наблизилась до такого: 100 мільйонів доз за менше ніж 60 днів, і тепер ми рухаємося до наступних 100 мільйонів доз всього за 40 днів".

Президент США пообіцяв значне розширення кількості аптек, де можна буде отримати щеплення та центрі масової вакцинації населення.

"Тож ми рухаємося до “90/90” до 19-го квітня. Тобто, до 19-го квітня, за три тижні, 90 відсотків доросли - осіб старших за 18 - матимуть право на отримання вакцини. 90 відсотків американців житимуть за 5 миль (8 кілометрів - прим. ГА) від місця, де можна отримати щеплення", - відзначив президент США.

При цьому Байден заявив, що Білий дім підтримує попередження Директорки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), що попри прискорення темпів вакцинації, четверта хвиля пандемії таки може статися, якщо населення припинить вживати заходи безпеки.

"Ми можемо побачити проблеми із програмою вакцинації. І найважливіше, якщо ми втратимо пильність, ми можемо побачити, що вірус погіршиться, а не покращиться", - відзначив президент США.

Ми можемо побачити проблеми із програмою вакцинації. І найважливіше, якщо ми втратимо пильність, ми можемо побачити, що вірус погіршиться, а не покращиться

Байден закликав лідерів місцевої влади, бізнеси зберігати вимоги щодо обов'язкового носіння масок, а громадян носити маски, назвавши це "патріотичним обов'язком".

"Неспроможність сприймати вірус серйозно - через що ми і опинились у цій халепі - створює ризик збільшення смертності", - заявив Байден

Напередодні Директорка Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) заявила про збільшення кількості заражень у США.

Кількість заражень на коронавірусну інфекцію у США перевищила 30 мільйонів випадків COVID-19, і вона продовжує зростати.

За словами очільниці CDC, середня кількість нових заражень у тижневий період становила 60 тисяч на день. Ці показники менші, ніш у січні, але спостерігається зростання після певного періоду стагнації.

Валенськи також додала, що кількість госпіталізацій також збільшилась за минулий тиждень – від 4600 середньої кількості нових пацієнтів за добу до 4800.

Вона сказала, що країна пройшла "довгий шлях", отримавши три вакцини і попросила націю продовжувати дотримуватися заходів безпеки та «потриматись ще трохи довше».

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