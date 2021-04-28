Оптимізм демократів і розчарування республіканців - політики обговорюють майбутнє звернення Байдена до Конгресу

Політики від Республіканської та Демократичної партій США активно коментують програмний виступ Джо Байдена, який відбудеться у середу ввечері.

Політики від Республіканської партії перед виступом критикують Байдена.

Так конгресмен-республіканець Джеймс Комер оприлюднив текст, у якому говорить про 100 "провалів" президента США за перші 100 днів перебування при владі.

"Він обіцяв єдність, а приніс партійний поділ. Він не спромігся повністю відкрити школи для учнів державних шкіл США, але відкрив кордони для нелегальних іммігрантів. Він вбив тисячі робочих місць у США руйнівними регуляціями і при цьому відновив радикальний Новий Зелений Курс та інші екстремальні програми щодо клімату. Простою мовою, ми прийшли від політики «Америка передусім» (гасло президентства Дональда Трампа - прим. ГА) до «Америка на останньому місці» за президента Байдена", - йдеться у заяві.

Республіканський сенатор Тім Скотт, який після виступу Байдена озвучить офіційну відповідь від своєї партії, сьогодні твітує, що попри намагання президента США заявити про тріумф, його адміністрація, "насправді наша країна постала перед кризою на кордоні, найбільшим підвищенням податків в історії, та Демократичною партією, яка рішуче налаштована повести Америку у небезпечному напрямку".

Спікерка Палати представників Конгресу конгресвуман-демократка Ненсі Пелосі напередодні виступу президента США називає діяльність теперішнього президента США "рішучою та трансформуючою".

"Адміністрація Байдена успішно робить щеплення, кладе грошові чеки до кишень​, відновлює робочі місця - і це не завдяки республіканцям у Конгресі", - твітував у вівторок Національній комітет Демократичної партії США.

У Білому домі наполягають, що початок роботи Байдена позбавлений скандалів і адміністрація США втілює пріоритети політики.

"На 99 день адміністрації Байдена навушник випад у мене з вуха під час інтерв'ю, але робляться щеплення, на банківські рахунки надходять чеки і створено мільйон робочих місць. А сьогодні ввечері президент США звернеться до нації з приводу його бачення, як можна максимально використати нагоду, яка у нас є", - заявила директорка Білого дому з комунікацій Кейт Бедінгфілд.

Як раніше повідомляла Українська служба "Голосу Америки", президент США вперше виступить перед обома палатами американського Конгресу в середу. Очікується, що під час виступу Байден розповість про поступ в досягненні основних пріоритетів адміністрації за 100 днів свого президентства а також оголосить про нові амбітні проекти.

Головним пунктом промови, за очікуваннями, стане оголошення Байденом нового плану підтримки американських родин. 10-річний план, обсягом 1,8 трильйона доларів передбачає значні державні інвестиції до освіти, розвитку дошкільних закладів, скасування плати за навчання в 2-річних державних коледжах, тощо. Для фінансування плану Байден планує оголосити про збільшення податків для найзаможніших американців.

Як повідомляється, завтра очікується також реакція на виступ Байдена від екс-президента США Дональда Трампа.

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