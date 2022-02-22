Білий дім: промова Путіна була "нападом на саму ідею суверенної та незалежної України"

У США вважають, що промова президента Росії Путіна напередодні викрила його наміри. Про це у понеділок у розмові зі ЗМІ заявив високопосадовець адміністрації США. Текст цих коментарів розміщено на сайті Білого дому.

"Це не було промова про безпеку Росії, це був напад на саму ідею суверенної та незалежної України. Він дав зрозуміти, що бачить Україну історично частиною Росії, та зробив низку неправдивих заяв щодо намірів України, які здавались спрямованими на те, щоб послужити виправданням можливих військових дій. Це була промова до народу Росії з метою виправдати війну. Насправді, він вчергове пригрозив війною", - заявив високопосадовець США.

У Білому домі також відзначили, що Росія продовжує ескалацію створеної нею кризи. "Ми продовжуватимемо дипломатичні зусилля доки не поїдуть танки, але ми не маємо жодних ілюзій щодо того, що може стати наступним кроком. І ми готові рішуче відповісти, коли це станеться", - заявив чиновник.

Напередодні Росія визнала незалежність підтримуваних нею самопроголошених "республік" на сході України. З очільниками підписані договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

Як повідомляє ТАСС, Путін також доручив встановити дипломатичні відносини та забезпечити "підтримання миру" на їхніх територіях.

"Як йдеться у тексті одного з указів президента, військовому відомству доручається забезпечити до укладення договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу "здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької народної республіки функцій щодо підтримання миру". Аналогічно сформульовано і доручення Міноборони РФ в указі про визнання незалежності ЛНР", - пише ТАСС.

Коментуючи заяви Путіна, директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін висловив думку, що вони вказують, що Росія фактично відмовляється від визнання "Київського режиму" (Тренін використовує термін вжитий Путіним у лапках - прим. ГА) та територіальної цілісності решти України". При цьому, вважає експерт, у найближчий час метою Путіна є "стабілізувати фронт", а не масштабна війна.

Оглядач Леонід Бершидський відзначає, що можна очікувати перманентної посиленої військової присутності Росії поблизу українських кордонів. "Палатки замінять бараки, і військові чекатимуть свого часу", - пише Бершидський.

У статті використано матеріали ТАСС.