Байден буде найстаршим президентом США за всю історію - йому радять демонструвати енергійність

Джо Байдену, який за прогнозами переміг на виборах президента США, сьогодні виповнилося 78 років. За два місяці він очолить політично розділену країну, яка зіткнулася з найгіршою за століття кризою в галузі охорони здоров'я, високим рівнем безробіття і яка також переймається встановленням расової справедливості.

Окрім вирішення цих проблем, Байдену потрібно досягнути успіху і на іншому фронті: продемонструвати американцям, що вік не має значення і він готовий до роботи.

Байден складе присягу як найстаріший президент в історії країни, обійшовши Рональда Рейгана, який покинув Білий дім у 1989-му році, коли йому було 77 років і 349 днів.

Вік та стан здоров'я Джо Байдена та президента Дональда Трампа - який менш ніж на чотири роки молодший за Байдена - були фактором упродовж виборчих змагань, долю яких вирішували молодші та різноманітніші виборці. Вибори також припали на момент, коли країна зіткнулась із багатьома значними викликами.

З першого дня Байден буде прагнути продемонструвати, що він має необхідну для виконання обов'язків енергію.

"Дуже важливо, щоб він та його команда вже на початку президентства гарантували, що свої наміри він буде декларувати із чіткістю. Остання не завжди була йому властива", - каже Росс Бейкер, політолог з Університету Рутгерса, який консультував законодавців від Демократичної та Республіканської партії. "Він повинен добитись, щоб американці повірили, що він фізично та психічно готовий до роботи".

Протягом усієї кампанії 74-річний Трамп не втрачав шансу вказати на обмовки Байдена та наполягав, що тому бракувало гостроти розуму, щоб керувати державою. І критики, і деякі прихильники Байдена переживали, що під час виборчої кампанії він давав невірний сигнал про свою витривалість тим, що порівняно мало виступав на публіці. У той же час Трамп активно виступав на заходах у штатах-гойдалках. Байден пояснював свій легкий графік обережністю під час пандемії коронавірусу.

Деякі суперники Байдена на виборах у Демократичній партії також вказували на його вік - хоча і обходились без злостивості, яку використовував Трампа - піднімаючи питання про те, чи може у принципі хтось із покоління Байдена та Трампа очолити країну, яка зіткнулась із такими проблемами, як зміна клімату та расова нерівність.

Брайан Отт, професор комунікацій Університету штату Міссурі, який вивчає президентську риторику, вказує, що Байден не вражав під час виборчої кампанії, але з дня виборів виявив себе з кращого боку своїми заявами.

Отт сказав, що промова Байдена про перемогу на виборах була гострою, а віртуальна дискусія, яку він провів на початку цього тижня з медичними працівниками, продемонструвала його емпатію.

Досвід новообраного президента - поєднання біологічного віку та майже 50-ти років у політиці - очевидніший у сфері управління, а не під час хаосу передвиборної агітації, сказав він.

"Риторика управління, на відміну від риторики передвиборчої агітації, є скоординованою, а не змагальною", - сказав Отт.

Відносно похилий вік Байдена також означає, що особливо важливими будуть зроблені ним призначення, сказав Бейкер. Той факт, що він обрав у якості віце-президентки сенаторку Камалу Гарріс, молодшу за нього на 20 років, можна сприйняти як визнаня того, що вік самого Байдена є проблемою.

Байден назвав себе перехідним президентом, але не виключив, що боротиметься за другий термін.

"Йому на користь те, що з першого дня зрозуміло, що вона готова до роботи", - сказав Бейкер про Гарріса. "Вона повинна з'являтись на офіційних знімках з Білого дому. Вони також повинні, з точки зору своїх повідомлень, підкреслювати її участь у роботі над будь-яким важливим питанням або у дискусії у Білому домі".

В інтерв'ю у вересні CNN Байден пообіцяв бути "абсолютно прозорим" щодо всіх аспектів свого здоров'я, якщо його оберуть, але він не сказав, як він це робитиме.

Хід кампанії показав, що Байден відрізняється від стеретипів про 70-річних.

У медичному звіті оприлюдненому кампанією Байдена у грудні, його лікар, доктор Кевін О'Коннор описав Байдена як "здорового, бадьорого ... здатного успішно виконувати обов'язки президента, включно із обов'язками голови виконавчої влади, голови держави та головнокомандуючого".

О'Коннор повідомив, що Байден працює п'ять днів на тиждень. Байден заявив прихильникам, що під час пандемії він покладався на домашні тренування, використовував вело тренажер Peloton, бігову доріжку та гантелі.

У 1988 році Байден переніс дві небезпечні для життя аневризми мозку. Він описав цей досвід у своїх мемуарах, заявив, що він зробив його "тою людиною, якою я хочу бути". О'Коннор також зазначив у своєму звіті, що у Байдена нерегулярне серцебиття, але йому не потрібні ліки та лікування. У 2003 році йому також видалили жовчний міхур. У вересневій статті групи дослідників у "Журналі активного старіння" було зроблено висновок, що і Байден, і Трамп є виключеннями для свого віку і, ймовірно, переживуть своїх сучасників та збережуть здоров'я до кінця наступного президентського терміну.

Деякі із попередників Байдена у Білому домі залишили після себе певний спадок, який вказує на те, як варто і як не варто демонструвати президентську енергійність, каже Едвард Франц, президентський історик з Університету Індіанаполіса.

Рейган хотів, щоб громадськість бачила, як він рубав дрова і катався на конях. Після того, як у Трампа діагностували коронавірус, він швидко повернувся до напруженого графіку передвиборчої кампанії - в останні тижні кампанії провів десятки переповнених мітингів у штатах-гойдалках. Ці події суперечили вказівкам щодо соціального дистанціювання, носіння масок та уникання великих зборів під час коронавірусу.

У 1841-му році дев'ятий президент США 68-річний Вільям Гаррісон спробував продемонструвати свою бадьорість, виголосивши довгу інавгураційну промову без пальто чи капелюха. Тижнями пізніше у Гаррісон, на той час найстарший на момент обрання президент в історії США, застудився, хвороба переросла у пневмонію і забрала його життя протягом першого місяця перебування на посаді президента. Суперечки про те, чи була хвороба Гаррісона пов’язана з його інавгураційною промовою, точаться й досі.

Дивіться також: Додатками програмами COVID, які можуть врятувати життя



