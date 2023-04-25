Байден змагатиметься за другий термін президентства

Після того, як президент Росії Путін вирішив провести вторгнення до України минулого року, ставлення до керівництва Росії в світі різко змінилося. Більшість населення в десятках країн не схвалюють дії Кремля.

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Згідно з результатами опитування, опублікованими Gallup у вівторок, дані, зібрані на основі опитувань тисяч людей у 137 країнах і регіонах, показали помітне зниження схвалення Кремля. У всьому світі 57% респондентів повідомили, що вони не схвалюють керівництво Росії в 2022 році, порівняно з лише 38% роком раніше. Лише 21% респондентів сказали, що вони підтримують керівників Росії, порівняно з 33% у 2021 році. Показники схвалення, і несхвалення були найбільш екстремальними з 2007 року, коли Gallup почав ставити це запитання в рамках свого щорічного опитування, яке відстежує ставлення до світових лідерів.

«Це неймовірно», — сказав Голосу Америки Закк Ріттер, старший науковий співробітник Gallup і провідний автор звіту.

«Не думаю, що ми раніше спостерігали подібні зміни в даних Gallup для жодної країни».

Незважаючи на те, що враження людей про керівництво Росії різняться в окремих країнах, які брали участь в опитуванні, загальним результатом стало погіршення суспільного іміджу її керівництва в усіх напрямках. Ця зміна була найбільш помітною в Латинській Америці та Карибському басейні, де середній рейтинг схвалення впав на 21 відсотковий пункт до 16%, а середній рейтинг несхвалення підскочив на 30 пунктів до 61%. Навіть у тих частинах Африки та Азії, де вплив Росії залишається сильним, ставлення погіршилось.

У Північній Африці та на Близькому Сході рівень несхвалення зріс на 12 пунктів до 55%. В Африці на південь від Сахари, де Росія проводить активні операції впливу, рівень несхвалення все ж підскочив з 21% до 32%, погіршившись навіть у країнах, лідери яких відмовилися засудити війну.

Тим не менш, Африка на південь від Сахари була єдиним регіоном, опитаним Gallup, в якому середній рейтинг схвалення керівництва Росії (35%) залишався вищим за середній рейтинг несхвалення.

Відмінності на рівні держав

Дані Gallup вказують на значні регіональні відмінності у ставленні до керівництва Росії, причому несхвалення найбільше сконцентровано в Європі, Північній Америці, Австралії, Південній Кореї та Японії.

В Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%

Ставлення до Росії більш неоднозначне в Африці, Азії та на Близькому Сході. Не дивно, що в Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%.

В США, Канаді та 10 різних європейських країнах рівень несхвалення - 90% або вище. На Тайвані, самоврядному острові, на який претендує Китай, і який сам перебуває під постійною загрозою вторгнення, ставлення до Росії значно погіршилось.

У 2021 році лише 26% опитаних тайванців не схвалювали керівництво Росії. До 2022 року ця цифра зросла до 72%.

Ситуація також кардинально змінилась в Казахстані, колишній радянській республіці на схід від Росії. Зазвичай надійний союзник Москви, Казахстан, продемонстрував значну зміну ставлення між 2021 і 2022 роками. Схвалення російського керівництва впало до 29% з 55%, а несхвалення підскочило до 50% з лише 20%.

Маленький сюрприз

Стівен Пайфер, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, який також був послом в Україні, сказав Голосу Америки, що ні для кого не секрет, що Росія завдала серйозної шкоди своєму міжнародному авторитету, особливо в Європі.

«Звичайно, щодо ставлення європейців до Росії, я вважаю, що воно значно гірше, ніж до початку цієї війни», – сказав Пайфер, який зараз є співробітником Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету.

«Дії Росії настільки суперечать фундаментальним принципам, які ми вважаємо основою європейської безпеки… що зараз, коли вони говорять про безпеку в Європі, мова йде не про безпеку, включаючи Росію. Йдеться про безпеку проти Росії».

На глобальній арені, за його словами, більшості світових лідерів важко змістовно взаємодіяти з високопоставленими російськими посадовцями і важко довіряти їм у тих випадках, коли взаємодія можлива.

«Почніть згори. Володимиру Путіну висунули звинувачення у воєнних злочинах. Насправді важко зрозуміти, як будь-який західний лідер може сісти з ним за стіл перемовин зараз. Це коштує репутації», — сказав Пайфер.

Він сказав, що готовність високопоставлених російських дипломатів повторювати очевидну брехню про війну, яку просуває Кремль, ще більше ускладнить спілкування.

«Російські дипломати, до яких я раніше відчував певну повагу, говорять найдивніші речі, — сказав Пайфер. - Це їм зашкодить. До них значно менше довіри, і складно побачити, як вони її можуть повернуть».

Результати інших опитувань подібні

Незважаючи на те, що опитування Gallup виділяється завдяки розміру вибірки, його висновки перегукуються з висновками низки інших великих дослідницьких фірм, які досліджували зменшення впливу Росії в світі, зокрема Pew Research Center та Ipsos.

Минулого місяця Brand Finance, британська консалтингова компанія, яка публікує щорічний індекс глобальної "м’якої сили", повідомила, що минулого року Росія була єдиною країною, вплив якої в цій сфері зменшився, порівняно з попереднім роком.

"М’яка сила", яка стосується здатності країни впливати на поведінку інших країн, не вдаючись до сили, включає серед іншого економічні зв’язки та культурний вплив.

«У той час, як країни використовують м’яку силу, щоб відновити торгівлю та туризм після руйнівної кризи в галузі охорони здоров’я, світовий порядок був зруйнований жорсткою силою російського вторгнення в Україну, — сказав у заяві голова та генеральний директор Brand Finance Девід Хей. - Подія, в яку було б важко повірити, якби не інтенсивність образів, які ми спостерігали протягом місяців, і наслідки конфлікту як для політики, так і для економіки».