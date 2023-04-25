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Байден змагатиметься за другий термін президентства
Президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства. У відеозверненні опублікованому зранку у вівторок, американський президент, як і під час попередньої президентської кампанії, обґрунтував своє рішення боротьбою за свободу.
"Коли я йшов в президенти чотири роки тому, я казав, що йдеться про боротьбу за душу Америки. Це все ще так. Перед нами питання: чи в наступні роки у нас буде більше свободи, чи менше свободи. Більше прав, чи менше", - проголосив Байден у зверненні під назвою "Свобода". Байден звинуватив крило Республіканської партії, яке підтримує колишнього президента Дональда Трампа, у прагненні відібрати права у американців і роз'єднати народ.
Теперішня віце-президентка США Камала Гарріс також висунула свою кандидатуру на другий термін в команді Байдена. В своєму зверненні вона розкритикувала опозиційну Республіканську партію за обмеження прав на аборти, перешкоджання більшому контролю над обігом зброї, а також загрози для голосування. "Республіканці, які балотуються в президенти, намагаються повернути нашу країну назад. Ми не дозволимо цьому статись. Як ми зробили в 2020 році, ми повинні об'єднатись у боротьбі за нашу демократію, прогрес і забезпечити для всіх американців прогрес та добробут".
Суперником Байдена у перегонах може знову стати колишній президент США Дональд Трамп, який ще в листопаді оголосив про намір взяти участь у виборах. Конкурентом Трампа на номінацію від Республіканської партії може стати губернатор Флориди Рон Десантіс.
Підтримка 45-го президента США, Дональда Трампа, в Республіканській партії залишається значною, і значно більшою ніж підтримка Десантіса, свідчить опитування NBC News, результати якого були опубліковані цього тижня. Дві третини республіканців, які голосують на праймеріз (внутрішньопартійних виборах кандидата під партії - ред) підтримали Трампа, незважаючи на судові проблеми, з якими зіткнувся колишній президент.
Підтримка участі Байдена у виборах невелика. 70% американців, включаючи 51% демократів вважають, що він не має балотуватись на другий термін, свідчить опитування. Однак, очевидних кандидатів, які могли б отримати номінацію від Демократичної партії, поки немає.
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У ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов
У Страсбурзі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи організували громадські слухання щодо відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді, на яких закликали не допускати їх за будь-яких умов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
«Асамблея відзначила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і спортивний рух у цілому, змінюють позицію, яку вони займали з 24 лютого минулого року, і тепер надають перевагу ідеї надати можливість частині російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях у той час, як інші держави продовжують рішуче заперечувати проти цього», – заявив у своєму вітальному слові голова ПАРЄ Тіні Кокс.
На його думку, не варто «недооцінювати силу спорту», а допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора».
Раніше понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи.
Окремо до цих заяв долучилася Анн Ідальго, мер Парижа – міста, яке прийматиме літні Олімпійські ігри у 2024 році. Вона неодноразово заявляла про те, що російських і білоруських спортсменів не вітатимуть у Парижі, «поки бомби і далі падають на Україну».
Представники МОК, які були присутні на слуханнях у Страсбурзі, на всі заяви членів ПАРЄ відповідали, що спорт не варто політизувати, і спортсменам треба надавати можливість виступати, незважаючи на їхнє громадянство.
«Зараз відбувається більше ніж 70 конфліктів у світі, і ніхто інший не звертається з вимогою виключити спортсменів опонента зі змагань. У нас є приклад Вірменії та Азербайджану, які ніколи не зверталися з такою вимогою. Тому ми маємо тримати діалог відкритим і будувати мости, якщо це можливо, бо це місія спорту – об’єднуватися у мирних змаганнях», – заявив Франческо Річчі Бітті, президент Асоціації Міжнародних літніх олімпійських федерацій (ASOIF).
Він також нагадав, що в кінці березня МОК ухвалив рекомендації допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Водночас Бітті заявив, що остаточне рішення досі не ухвалене, і МОК працює над цим питанням.
Наостанок громадських слухань оплески отримав сербський депутат Стефан Йованович, який заявив, що у випадку подальших заяв на кшталт «спорт поза політикою», МОК варто згадати про бойкоти Олімпіади у 1980 і 1984 році і приготуватися до нового бойкоту вже у 2024 році.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.
Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:
- вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;
- вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;
- спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;
- спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.
У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.
Цього місяця Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.
- Голос Америки
Виступ симфонічного оркестру за 12 км від зони ведення активних бойових дій. Відео
Поєднання культурного і воєнного фронтів, – так українські військові назвали виступ симфонічного оркестру «INSO-Львів» лише за 12 км від зони ведення активних бойових дій.
Ставлення до російських керівників різко погіршилось у світі в 2022
Після того, як президент Росії Путін вирішив провести вторгнення до України минулого року, ставлення до керівництва Росії в світі різко змінилося. Більшість населення в десятках країн не схвалюють дії Кремля.
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Згідно з результатами опитування, опублікованими Gallup у вівторок, дані, зібрані на основі опитувань тисяч людей у 137 країнах і регіонах, показали помітне зниження схвалення Кремля. У всьому світі 57% респондентів повідомили, що вони не схвалюють керівництво Росії в 2022 році, порівняно з лише 38% роком раніше. Лише 21% респондентів сказали, що вони підтримують керівників Росії, порівняно з 33% у 2021 році. Показники схвалення, і несхвалення були найбільш екстремальними з 2007 року, коли Gallup почав ставити це запитання в рамках свого щорічного опитування, яке відстежує ставлення до світових лідерів.
«Це неймовірно», — сказав Голосу Америки Закк Ріттер, старший науковий співробітник Gallup і провідний автор звіту.
«Не думаю, що ми раніше спостерігали подібні зміни в даних Gallup для жодної країни».
Незважаючи на те, що враження людей про керівництво Росії різняться в окремих країнах, які брали участь в опитуванні, загальним результатом стало погіршення суспільного іміджу її керівництва в усіх напрямках. Ця зміна була найбільш помітною в Латинській Америці та Карибському басейні, де середній рейтинг схвалення впав на 21 відсотковий пункт до 16%, а середній рейтинг несхвалення підскочив на 30 пунктів до 61%. Навіть у тих частинах Африки та Азії, де вплив Росії залишається сильним, ставлення погіршилось.
У Північній Африці та на Близькому Сході рівень несхвалення зріс на 12 пунктів до 55%. В Африці на південь від Сахари, де Росія проводить активні операції впливу, рівень несхвалення все ж підскочив з 21% до 32%, погіршившись навіть у країнах, лідери яких відмовилися засудити війну.
Тим не менш, Африка на південь від Сахари була єдиним регіоном, опитаним Gallup, в якому середній рейтинг схвалення керівництва Росії (35%) залишався вищим за середній рейтинг несхвалення.
Відмінності на рівні держав
Дані Gallup вказують на значні регіональні відмінності у ставленні до керівництва Росії, причому несхвалення найбільше сконцентровано в Європі, Північній Америці, Австралії, Південній Кореї та Японії.
В Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%
Ставлення до Росії більш неоднозначне в Африці, Азії та на Близькому Сході. Не дивно, що в Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%.
В США, Канаді та 10 різних європейських країнах рівень несхвалення - 90% або вище. На Тайвані, самоврядному острові, на який претендує Китай, і який сам перебуває під постійною загрозою вторгнення, ставлення до Росії значно погіршилось.
У 2021 році лише 26% опитаних тайванців не схвалювали керівництво Росії. До 2022 року ця цифра зросла до 72%.
Ситуація також кардинально змінилась в Казахстані, колишній радянській республіці на схід від Росії. Зазвичай надійний союзник Москви, Казахстан, продемонстрував значну зміну ставлення між 2021 і 2022 роками. Схвалення російського керівництва впало до 29% з 55%, а несхвалення підскочило до 50% з лише 20%.
Маленький сюрприз
Стівен Пайфер, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, який також був послом в Україні, сказав Голосу Америки, що ні для кого не секрет, що Росія завдала серйозної шкоди своєму міжнародному авторитету, особливо в Європі.
«Звичайно, щодо ставлення європейців до Росії, я вважаю, що воно значно гірше, ніж до початку цієї війни», – сказав Пайфер, який зараз є співробітником Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету.
«Дії Росії настільки суперечать фундаментальним принципам, які ми вважаємо основою європейської безпеки… що зараз, коли вони говорять про безпеку в Європі, мова йде не про безпеку, включаючи Росію. Йдеться про безпеку проти Росії».
На глобальній арені, за його словами, більшості світових лідерів важко змістовно взаємодіяти з високопоставленими російськими посадовцями і важко довіряти їм у тих випадках, коли взаємодія можлива.
«Почніть згори. Володимиру Путіну висунули звинувачення у воєнних злочинах. Насправді важко зрозуміти, як будь-який західний лідер може сісти з ним за стіл перемовин зараз. Це коштує репутації», — сказав Пайфер.
Він сказав, що готовність високопоставлених російських дипломатів повторювати очевидну брехню про війну, яку просуває Кремль, ще більше ускладнить спілкування.
«Російські дипломати, до яких я раніше відчував певну повагу, говорять найдивніші речі, — сказав Пайфер. - Це їм зашкодить. До них значно менше довіри, і складно побачити, як вони її можуть повернуть».
Результати інших опитувань подібні
Незважаючи на те, що опитування Gallup виділяється завдяки розміру вибірки, його висновки перегукуються з висновками низки інших великих дослідницьких фірм, які досліджували зменшення впливу Росії в світі, зокрема Pew Research Center та Ipsos.
Минулого місяця Brand Finance, британська консалтингова компанія, яка публікує щорічний індекс глобальної "м’якої сили", повідомила, що минулого року Росія була єдиною країною, вплив якої в цій сфері зменшився, порівняно з попереднім роком.
"М’яка сила", яка стосується здатності країни впливати на поведінку інших країн, не вдаючись до сили, включає серед іншого економічні зв’язки та культурний вплив.
«У той час, як країни використовують м’яку силу, щоб відновити торгівлю та туризм після руйнівної кризи в галузі охорони здоров’я, світовий порядок був зруйнований жорсткою силою російського вторгнення в Україну, — сказав у заяві голова та генеральний директор Brand Finance Девід Хей. - Подія, в яку було б важко повірити, якби не інтенсивність образів, які ми спостерігали протягом місяців, і наслідки конфлікту як для політики, так і для економіки».
ЄС наполягає, що програма мільйона боєприпасів для України діє
Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Борель заявив, що триваючі дискусії між європейськими урядами щодо розподілу замовлень на боєприпаси для України не означають зупинки програми, яка передбачає постачання мільйона одиниць амуніції для української армії впродовж цього року.
Після наради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі 24 квітня Борель визнав, що стосовно використання €1 млрд. залишаються «деякі розбіжності», але наполіг, що відбуваються фінальні узгодження, і що при цьому Україна й далі отримує збройну допомогу в межах зусиль Євросоюзу.
Європейська преса передає, що в неофіційних розмовах посадовці припускають завершення узгодження цього тижня, можливо навіть у середу.
Борель підкреслив, що програма ЄС має три потоки:
«Потік один - вартістю €1 млрд. і призначений реагувати на найнагальніші потреби вже діє. Я не можу подати вам конкретні цифри, але я маю загальні оцінки того, що відбувається. Україні надали понад 1000 ракет і певну кількість боєприпасів. Це збільшується і буде ще швидше збільшуватися в наступні дні.
Потік два - це інший €1 млрд., який країни - члени завершують узгоджувати. Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо на завершення з юридичними документами, щоб починати роботу. Робота триває і все готують до впровадження одразу ж, як будуть готові юридичні документи.
Щодо потоку три, який стосується оновлення і розширення потужностей оборонної промисловості, мій друг і колега (комісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі) Бретон незабаром подасть конкретні пропозиції того, як збільшити оборонні виробничі потужності. А тим часом там треба використовувати те, що ми маємо, а ми маємо багато».
Затримки з втіленням так званого другого потоку програми ЄС про спільну закупівлю боєприпасів пояснюють розходженнями довкола того, чи дозволяти використовувати європейські кошти на замовлення компаніям за межами Євросоюзу.
Український міністр закордонних справ Дмитро, який брав участь в нараді з допомогою відеозв'язку, знову наголосив на тому, що боєприпаси потрібні українцям негайно.
Польський міністр закордонних справ Збіґнєва Рау розповів після наради, що український колега доводив європейським партнерам, що українські бойові операції не варто зводити до очікування одного контрнаступу, який має все одразу вирішити.
Натомість, як сказав Збіґнєв Рау, міністри країн ЄС почули, що Київ бачить процес визволення українських земель від російських загарбників як тривалий процес з багатьма бойовими діями, які потребуватимуть значних ресурсів.
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