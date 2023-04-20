Байден і Макрон обмінялись поглядами щодо ситуації в Україні

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон вперше поспілкувались після того, як Макрон під час візиту в Китай заявив, що Європа має "відокремитись" від політики США і зменшити свою залежність.

Серед іншого, Байден та Макрон обговорили телефоном світові виклики, а саме - ситуацію в Україні та у Тайванські протоці.

За повідомленням Білого дому, президенти наголосили на необхідності дотримання правил міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтвердили важливість збереження миру і стабільності у Тайванській протоці. Детальніше йшлося і про Китай та Судан.

Водночас офіс Єлисейського палацу у повідомленні про розмову президентів заявив, що сторони "обмінялися поглядами" на розвиток ситуації в Україні:

“У той час, коли Україна продовжує залишатися жертвою російської агресії, два президенти обмінялися думками щодо останніх подій на полі бою, а також щодо підтримки, яка надається Україні в її військових зусиллях. Вони підтвердили свою рішучість продовжувати цю підтримку у довгостроковій перспективі", - цитує агенція Reuters Єлисейський палац.

Як повідомляв Голос Америки, заяви Макрона під час поїздки до Китаю про те, що Європа має уникати "не наших криз" і не має бути "васалом" США, викликали гучну критику в країнах Заходу. Натомість президента Франції закликають посилити допомогу Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон після візиту в Китай зробив низку заяв щодо США, Тайваню та України, які викликали обурення серед політиків та експертів в країнах Заходу.

Зокрема, в інтерв’ю журналістам він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".