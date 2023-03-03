Українська армія продовжує утримувати Бахмут. Може бути як відступ, так і контратака – експерти

Українські війська все ще утримують Бахмут, місто в Донецькій області, за яке ідуть запеклі бої, хоча російські війська продовжують наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та на заході Донецької області, пишуть західні військові експерти. З різних сигналів, що надходять з Бахмута оглядачі намагаються скласти картину ситуації на фронті.

Попри український жорсткий захист, останніми тижнями сили Москви досягли успіхів і поставили під загрозу обстрілів критичні дороги в місто та з нього, пише кореспондент газети New York Times (NYT).

Місто має три головні артерії, що забезпечують життям тисячі українських військових, які воюють у місті та навколо нього, каже кореспондент NYT. За словами солдатів і волонтерів, з якими він спілкувався, і які регулярно користуються дорогами, російські сили намагаються їх відрізати, й наближаються до останньої дороги.

Судячи з інших повідомлень, сполучення з Бахмутом ще зберігається. Українська сторона намагається показати, що дорога до міста все ще є, пише кореспондент Financial Times Кристофер Міллер. Він публікує фото командувача Східних військ України генерал-полковника Олександра Сирського, який у п’ятницю відвідав війська в Бахмуті.

За словами командувача, «росіяни нарощують сили, включаючи підрозділи ПВК «Вагнер» і регулярну армію, «в місті та навколо нього тривають інтенсивні бої», – пише Міллер у Твіттері, цитуючи українського генерала.

Як попереджають вашингтонські аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські сили можуть зосередитися на тому, щоб змусити ЗСУ залишити місто, зосередившись на наступі з північного заходу.

Як зауважує кореспондент газети New York Times, завдання для українського командування наразі полягає в тому, щоб у разі необхідності, мінімізуючи втрати у разі виведення військ, бо найбільший ризик для українських сил полягає в тому, що вони можуть потрапити в оточення та будуть розстріляні чи вбиті у великій кількості.

Інший американський журналіст Майкл Вайс каже, що його джерело в українській військовій розвідці запевняє, що українці не планують покидати Бахмут, а командувач Східної групи військ генерал Сирський «перебуває з силами в полі, організовуючи підкріплення».

Сигнали, які надходили з Києва цього тижня, були суперечливими, зауважує журналіст CNN у п’ятницю. Його співрозмовник, генерал у відставці Сердик Лейтон, розповідає, що найвірогідніше, українці готують «стратегічний відступ», але не виключає, що вони можуть готуватися до «сюрпризу» і перейти у контрнаступ.

Колишній американський військовий вважає, що з обох боків війська є виснажені, але росіяни мають перевагу в живій силі, попри свої «приголомшливі втрати».

«Росіяни зазнали приголомшливих втрат, намагаючись взяти це місто. Насправді це цілком може виявитися пірровою перемогою росіян. Це цілком може призвести до великих втрат для них, а також може поставити їх у значну невигідну позицію в майбутньому», – сказав американський генерал у розмові з CNN.