Росія втратила в Україні більше військових, ніж СРСР в усіх війнах з часів Другої світової – дослідження CSIS

У війні проти України Росія втратила більше людей, ніж в усіх своїх війнах після Другої світової війни, разом узятих, підрахували експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Вашингтонські аналітики вважають, що лише вбитими Росія втратила від 60 до 70 тисяч осіб. А загальні втрати – убиті, поранені та зниклі безвісти – серед російських військових, бойовиків ополчення та приватних підрядників з групи "Вагнера" за перший рік війни сягають чверті мільйона осіб (від 200 до 250 тисяч).

Дослідники вражені російськими втратами й тим, як російське суспільство їх приймає

У своєму дослідженні, присвяченому річниці російського вторгнення, вашингтонські аналітики пишуть, що «хоча деякі типи авторитарних режимів готові погоджуватися на великі втрати в міждержавних конфліктах, кількість російських втрат є безпрецедентною для Росії після Другої світової війни».

«Ймовірно Росія за перший рік війни зазнала більше бойових смертей в Україні, ніж у всіх своїх війнах після Другої світової разом узятих», пишуть дослідники CSIS у Твітері.

У Другій світовій війні після вторгнення Німеччини в 1941 році в Радянському Союзі загинуло від 8 до 11 мільйонів військових, ще 14 мільйонів цивільних, кажуть дослідники, але політичний контекст був цілком інший, люди боролися за власне виживання. В Україні ж Москва веде те, що західні політики називають «війною за вибором».

Протягом першого року війни Росія щомісяця втрачала в Україні від 5000 до 5800 солдатів регулярних і нерегулярних військ, підрахували дослідники. Для порівняння, у Чечні Росія втрачала убитими від 95 до 185 солдатів на місяць, що за 15 років (з трирічною паузою) склало від 13 000 до 25 000 смертей.

Ще раніше, в Афганістані, Радянський Союз втратив від 14 000 до 16 000 за 10 років, тобто, в середньому, приблизно від 130 до 145 солдатів на місяць.

Ці втрати призвели до протестів у Росії та припинення цих воєн. Але поки нічого подібного в Росії не спостерігається, зауважують дослідники. Володимир Путін не має великих політичних наслідків, попри безпрецедентну кількість втрат.

Україна мала значно менше ресурсів, але це не зупинило українців

Розмір російських втрат - не єдине здивування у цій війні для експертів. Для багатьох досі залишається загадкою, як Україна, яка була значно меншою і за ресурсами, і за кількістю населення, змогла відбити напад противника, що мав багаторазові переваги.

«До свого вторгнення в лютому 2022 року Росія мала майже в п’ять разів більше військового персоналу, ніж Україна, в одинадцять разів більший оборонний бюджет, економіку майже у вісім разів більшу та значно кращі військові можливості», – наголошують автори звіту Сет Джона, Райлі Маккейб та Александр Палмер.

Однак Україні вдалося відбити напад та звільнити значну частину своєї території, кажуть дослідники. Крім волі до боротьби, одним із чинників, який, на їхню думку, ймовірно, вплинув на ефективність України, є військові інновації. Наприклад, Україна використовувала безпілотники значно винахідливіше, ніж будь-яка інша країна у будь-якому попередньому конфлікті, вважають аналітики.

Багато інновацій в Україні прийшли знизу вгору, завдяки військовому середовищу, яке заохочує молодших офіцерів і дає їм змогу шукати інновацій

Українські військові використовували безпілотні літальні апарати (БЛА) для розвідки на полі бою, щоб ідентифікувати цілі для артилерії та авіації, для завдання ударів по наземних, повітряних і морських цілях, і навіть для інформаційних операцій, коли успішні удари знімали на відео і «розміщували їх – відкрито чи приховано – на платформах соціальних мереж, таких як Twitter, Telegram і TikTok».

Як зауважують дослідники, «багато інновацій в Україні прийшли знизу вгору, завдяки військовому середовищу, яке заохочує молодших офіцерів і дає їм змогу шукати інновацій». Разом з тим, вони зазначають, що для інновацій є й перешкоди. У розмовах з дослідниками CSIS, їхні співрозмовники з українських збройних сил скаржилися на відсутність офіційної підтримки українського уряду, який «не заохочує до впровадження систем, створених добровольцями, що заважає військовим масштабувати їх використання» у різних армійських частинах.

При цьому дослідники вважають, що лише інновацій для перемоги недостатньо. Вони кажуть, що Україні потрібні «сучасні системи для ведення наступальних операцій», такі як системи ППО, далекобійна артилерія, бронетехніка, винищувачі та боєприпаси, а також запасні частини для них та навчання.

«Ці типи боєприпасів, системи озброєння та матеріальні засоби необхідні для допомоги українським силам у проведенні ефективних контратак проти російських сил, які окопалися», – пишуть дослідники.

Вони вважають, що було б корисно відправити більше зенітно-ракетних систем Patriot, ракетні системи MGM-140 (ATACMS), які є ракетами класу «земля-повітря», які можуть запускатися з ракетно-артилерійської системи високої мобільності (HIMARS), які вже є в Україні. Також корисними будуть танки Abrams, Challenger 2 і Leopard 2, а також бойові броньовані машини AMX-10 RC, кажуть фахівці. Більше безпілотників MQ-1C допоможе українцям забезпечити розвідку та ефективні удари.

Щодо літаків, можливість постачання яких зараз обговорюється у Вашингтоні та Києві, то Україна втратила за перші приблизно півроку понад 50 бойових літаків із початкового флоту 124 машин.

«Без поповнення із Заходу Україна може втратити здатність захищати свій повітряний простір і атакувати російські наземні сили, потенційно дозволяючи Росії відновити свій бліцкриг», – попереджають фахівці. Тому вони пропонують, щоб хоча б частина з понад 200 літаків A-10, F-15 і F-16, які списують ВПС США, щоб звільнити місце для винищувачів шостого покоління, були передані Україні.

«Військова допомога США та інших країн Заходу на сьогодні була корисною, хоча іноді надто повільною», – зауважують американські дослідники й додають, що для перемоги України потрібна буде не лише наявна зброя, але і та, яка лише зараз замовляється на збройних заводах.